Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг розповів про кумедний випадок, який трапився у справі народної депутатки від партії «Слуга народу» Людмили Марченко. Її засудили до двох років позбавлення волі у справі про отримання неправомірної вигоди. Як відомо, під час обшуку нардепка викинула гроші через паркан свого будинку. Тож правоохоронцям довелося визбирувати купюри у вкритій ранковою росою траві. Про це Ростислав Батіг розказав у проєкті Luki, інформує «Главком».

Вологі купюри запакували у пакети. Так вони й пролежали, аж доки на суді у справі не почали досліджувати речові докази.

«Коли пакет відкрили, то побачили, що там усе зацвіло. Це було цікаво. Я раніше не замислювався над тим, що перед пакуванням грошові кошти потрібно просушувати», – зізнався Ростислав Батіг.

Водночас, за його словами, пліснява не знищила купюри повністю – вони лише стали неприємними на дотик.

«Вони зацвіли не настільки, щоб повністю знищитись. Їх просто було бридко брати в руки, от і все», – пояснив прокурор.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці від партії «Слуга народу» Людмилі Марченко, засудженій до двох років позбавлення волі у справі про отримання неправомірної вигоди. Водночас її помічниці покарання пом’якшили – замість ув’язнення вона сплатить штраф.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.

11 липня 2023 року Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.