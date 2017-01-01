Історик: Багато українців у радянській Росії були змушені переписатись на «росіян»

Вимушене самозречення українців від власної нації історик Володимир Сергійчук назвав духовним геноцидом

Протягом 1920 – 1930-х років через загрозу фізичного знищення багато українців, що проживали у радянській Росії, були змушені приховувати свою справжню національність і почали публічно себе ідентифікувати росіянами, в тому числі у документах. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Володимир Сергійчук - український історик,



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Українці Кубані

Вимушене самозречення українців від власної нації історик Володимир Сергійчук назвав духовним геноцидом

Протягом 1920 – 1930-х років через загрозу фізичного знищення багато українців, що проживали у радянській Росії, були змушені приховувати свою справжню національність і почали публічно себе ідентифікувати росіянами, в тому числі у документах. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Володимир Сергійчук - український історик, письменник, професор, директор Центру українознавства Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

«Ті українці Кубані, які бачили, що українського вчителя, який вчив їх дітей, за його українізаторську роботу розстрілюють, що все українське переслідується і забороняється, почали боятися називатися українцями. І тому маємо дуже сумний для нас результат: якщо, скажімо, до Голодомору за переписом 1926 року у РСФСР нараховувалося 6,9 млн українців, то перепис 1937 року показав у радянській Росії тільки 3,1 млн. Не всі вони від голоду вмерли, не всіх їх завезли в інші республіки, багато хто з них просто переписався на росіян. Вони не були переписані на казахів, скажімо, у Казахстані. Вони стали «русскими», - розказав він.

Таке вимушене самозречення українців від власної нації історик назвав духовним геноцидом.

«Лише українцям за межами УРСР постановою ЦК ВКП(б) Раднаркому СРСР від 14 і 15 грудня 1932 року було заборонено мати свої школи, газети, радіо, театр і так далі – від Прибалтики до Камчатки у всіх регіонах СРСР, де вони проживали. Це також були райони Кубані, Північного Кавказу, Поволжя, Північного Казахстану, Далекого Сходу та Західного Сибіру, де проживали українці», - зазначив Сергійчук.

Нагадаємо Василь Марочко, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, навів докази того, що Адольф Гітлер у 1930-х роках знав про Голодомор в Україні.