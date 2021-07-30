Ще одна країна відкриє кордони для вакцинованих туристів

Вакцинація буде враховуватися тільки схваленими в Саудівській Аравії препаратами

Ще одна країна стане доступною для подорожей – влада Саудівської Аравії з 1 серпня відкриє кордони для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це повідомило міністерство туризму королівства в Twitter.

Відзначається, що щепленим туристам не потрібно буде проходити обов'язковий карантин.

У відомстві уточнили, що вакцинація буде враховуватися тільки схваленими в країні препаратами, а за 72 години до прибуття в Саудівську Аравію туристам необхідно пройти ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

#وزارة_السياحة: يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك “https://t.co/BluxTSFRfA”.#واس_عام pic.twitter.com/gk8vuYIuwi — واس العام (@SPAregions) July 29, 2021

Нагадаємо, що для українців вже відкриті 124 країни світу

Також ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.