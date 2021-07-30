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    Ще одна країна відкриє кордони для вакцинованих туристів

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    Саудівська Аравія відкриє кордони для вакцинованих туристів - Ще одна країна відкриє кордони для вакцинованих туристів
    Саудівська Аравія відкриє кордони для вакцинованих туристів
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинація буде враховуватися тільки схваленими в Саудівській Аравії препаратами

    Ще одна країна стане доступною для подорожей – влада Саудівської Аравії з 1 серпня відкриє кордони для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це повідомило міністерство туризму королівства в Twitter.

    Відзначається, що щепленим туристам не потрібно буде проходити обов'язковий карантин.

    У відомстві уточнили, що вакцинація буде враховуватися тільки схваленими в країні препаратами, а за 72 години до прибуття в Саудівську Аравію туристам необхідно пройти ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

    Нагадаємо, що для українців вже відкриті 124 країни світу

    Також ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом.

    Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

    Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.

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    Теги: Саудівська Аравія Twitter карантин вакцинація кордон
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    Ще одна країна відкриє кордони для вакцинованих туристів