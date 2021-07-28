  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Що відомо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії - Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Що відомо
    Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії
    Фото УНІАН

    Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови

    Україна ввела обов'язкову самоізоляцію громадян при в'їзді з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні 7 днів. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду.

    «Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, вони підлягають обов'язковій самоізоляції без можливості її припинення», – сказав міністр.Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови.

    Як раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

    Також нагадаємо, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з деяких країн.

    Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.

    До слова, ось наприклад в Ізраїлі порушників самоізоляції чекатиме кримінальна відповідальність. Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

    Тим часом Єгипет хоче запровадити платну вакцинацію для українців.

    Теги: Україна коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Що відомо