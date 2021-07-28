Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Що відомо

Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії

Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови

Україна ввела обов'язкову самоізоляцію громадян при в'їзді з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні 7 днів. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду.

«Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, вони підлягають обов'язковій самоізоляції без можливості її припинення», – сказав міністр.Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови.

Як раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Також нагадаємо, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з деяких країн.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.

До слова, ось наприклад в Ізраїлі порушників самоізоляції чекатиме кримінальна відповідальність. Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

Тим часом Єгипет хоче запровадити платну вакцинацію для українців.