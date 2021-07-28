Міністерства охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну

Зміни до правил перетину кордону почнуть діяти через сім днів з моменту публікації постанови

Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, які мають сприяти виявленню та протидії розповсюдженню коронавірусу, зокрема його «Дельта»-штаму. Так, для громадян, які повертаються в Україну необхідна довідка про два або одне щеплення від Covid-19. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

«Перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з двох документів: документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію; Довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Для іноземців обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19, та один з таких документів:

негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Якщо документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ, відсутній, іноземець (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою) встановлює застосунок «Вдома» та бере на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

У МОЗ додали, що якщо такі документи відсутні, громадяни та іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) встановлює застосунок «Вдома» та бере на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

У разі неможливості використати застосунок «Вдома» громадянин перебуватиме в обсервації.

У міністерстві наголосили, що застосунок «Вдома» не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Застосунок контролюватиме самоізоляцію з третьої доби або в разі отримання позитивного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2.

Також для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж сім днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема для них буде встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Для перетину КПВВ за відсутності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях або довідки 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від Covid-19 (крім осіб до 18 років), потрібно буде здати безплатний експрес-тест на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2

Зміни почнуть діяти через сім днів з моменту публікації постанови. Громадяни які виїхали за кордон до цього часу повертаються в Україну безперешкодно.

Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії.

Як раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Також нагадаємо, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з деяких країн.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.

До слова, ось наприклад в Ізраїлі порушників самоізоляції чекатиме кримінальна відповідальність. Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

Тим часом Єгипет хоче запровадити платну вакцинацію для українців.