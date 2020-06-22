Порошенко закликав владу до рішучої протидії диверсіям проросійських сил



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Петро Порошенко заявив, що Кремль втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні

Росія обстрілює Україну не лише на лінії зіткнення, але гатить по нас із різноманітної інформаційної зброї - лідер фракції «Європейська солідарність»

П’ятий президент України і лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав українську владу не дивитися крізь пальці на злочини «п’ятої колони» і рішуче протидіяти диверсіям проросійських сил. Про це йдеться на сайті «Європейської солідарності».

«Росія обстрілює Україну не лише на лінії зіткнення. Вона так само гатить по нас із різноманітної інформаційної зброї у рамках широкомасштабної гібридної війни. Сьогодні «п’ята колона» Кремля зробила ще один постріл фейками з метою підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, яке лежить в основі міжнародної коаліції на підтримку України», - наголосив Порошенко.

Лідер фракції «Європейська солідарність» заявив, що Кремль втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні. «Інша мета чергового фабрикування із розмов українських та американських посадовців – зробити українське питання токсичним для Вашингтону і зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами», - зазначив Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що базуючись на такій підтримці, Україна свого часу змогла організувати прямі постачання американської оборонної зброї, зокрема «Джавеліни», патрульні катери класу «Айленд». «Проводили спільні військові навчання. Налагодили роботу військових інструкторів і обмін розвідувальними даними. Змогли здобути газову незалежність від Росії. І отримати фінансово-кредитну підтримку для України на вирішення соціальних та оборонних питань», - сказав Порошенко.

Лідер фракції «Європейська солідарність» додав, що допомога США для України була особливо важлива, бо наша країна переживала глибоку економічну кризу, спричинену російською агресією. «Успіх партнерства із США для України був і залишається питанням життя і смерті. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що без підтримки такої наддержави як Сполучені Штати, Україна не змогла би вистояти у нерівній боротьбі проти російської агресії. Це прописна геополітична істина. Вона очевидна для Кремля. Сподіваюся, цю істину усвідомить і українська влада», - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що «як і попередні «викриття», чергові «зливи» заслуговують на одну єдину реакцію – притягнення до відповідальності представників «п’ятої колони», які засвітилися у цій спецоперації». «Викривачем» знову виступив випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського. А кадебешники, як відомо, колишніми не бувають. Таке клеймо – назавжди. Викрити відомих сценаристів чергової інформаційної атаки проти України та нашого стратегічного партнерства із Сполученими Штатами – відповідальність нинішньої української влади», - закликав п’ятий президент України.

Як повідомлялося, Петро Порошенко заперечив, що Байден обговорював з ним компанію Burisma.

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