«Я знаю цих людей особисто». Журналіст Цимбалюк пояснив, чому не варто сміятися з російських ток-шоу

«Якщо на мільйонну аудиторію по відношенню до тебе і твоєї нації кажуть, що ми прийдемо і вас вб’ємо, – це не жарт»

Над пропагандистами та їхніми заявами не варто сміятися, оскільки до погроз, які лунають на мільйонну аудиторію, слід ставитися дуже уважно. Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю «Главкому».

Журналіст не погодився з терміном «висміювання» у своїх відео. Він зазначив, що не дивлячись на іронічну манеру подачі матеріалу, йому не так вже й смішно від почутого.

«Звісно, ворога треба вивчати, завжди дивитися, що у них відбувається, як там змінюється температура по палаті або не змінюється, що теж є показовим. Власне, це головна задача, якою я займався ще коли працював у Москві. Зараз цим не похизуєшся, скоріше – навпаки, але я ж прожив там 13 років і цих людей знаю особисто. Якщо ми не чуємо і не будемо чути, що вони хочуть прийти і вбити всіх нас, наших дітей, то ми можемо потрапити в не дуже хорошу ситуацію, коли буде реалізований їхній план, а не наш», – переконаний він.

Цимбалюк зазначив, що для нього набагато важливішими є фрази, які лунають в ефірі російського телебачення.

«Наприклад, такі заяви, як у Петра Толстого – довбаного «недографа», який перед війною казав, що ми будемо вішати українців на ліхтарних стовпах. Або інформаційних злочинців на кшталт Ольки (Скабеєвої), яка каже, що у нас там, в Україні, немає друзів. Фактично сенс її слів слід сприймати так – ми всіх українців знищимо. Тому я б не ставився до цих ток-шоу дуже жартівливо: якщо на мільйонну аудиторію по відношенню до тебе і твоєї нації кажуть, що ми прийдемо і вас вб’ємо, – це не жарт і до цього треба ставитися уважно», – наголосив він.

Роман Цимбалюк додав, що йому цікаво буде дивитись, як пропагандисти почнуть масово відмовлятися від своєї геноцидної лексики та виправдовуватися. На його думку, це почнеться, коли Україна бомбитиме Москву ракетами власного виробництва.

Нагадаємо, Кремль розіслав методички державним і лояльним до Путіна ЗМІ Росії, щоб ті у своїх повідомленнях про теракт у підмосковному «Крокус Сіті Холі» говорили про можливий «український слід».

Як повідомлялося, російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.