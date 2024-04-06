«Укренерго» хоче до кінця року вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії

«Укренерго» планує до кінця цього року планує вирішити проблему боргів на ринку електроенергії

До кінця року «Укренерго» планує закрити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії

Держкомпанія «Укренерго» планує до кінця 2024 року вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Я хотів би підкреслити, що ми ставимо перед собою завдання цього року разом безумовно з іншими інституціями, які братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, цього року повністю закрити питання боргів на балансуючому ринку», – сказав він.

Кудрицький наголосив, що чим раніше це буде зроблено, тим швидше можна буде побачити в Україні перші проєкти з будівництва розподіленої генерації.

Очільник «Укренерго» підкреслив, що вирішення проблеми балансуючого ринку також дасть необхідний фінансовий ресурс державним компаніям, зокрема, які працюють в секторі теплової та гідрогенерації, для відновлення хоча б часткового тих пошкоджень, яких вони зазнали внаслідок останніх атак.

«Тому ця мета для нас є на цей рік однією з основних, і її реалізація дасть дуже багато позитивних моментів для стійкості нашої енергосистеми як на наступний опалювальний сезон, так і в більш довгостроковій перспективі», – підсумував він.

Раніше Кудрицький заявляв, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують зростати і вже перевищують 31 млрд гривень.