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Пропагандисти РФ готують інформаційну операцію «Перун»: розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пропагандисти РФ готують інформаційну операцію «Перун»: розвідка повідомила деталі
Спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві
фото ілюстративне

Піком активізації пропагандистських заходів визначено 17 березня, коли у РФ пройдуть так звані вибори президента

Російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, Росія намагається дестабілізувати політичну ситуацію на Заході й «створити умови для вирішення завдань» так званої СВО.

Окрім цього, проведення операції «Перун» відбувається і на тимчасово окупованих територіях України та у більшості регіонів Росії. До участі залучаються підрозділи Росгвардії та розвідка, вказали у відомстві.

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам здійснювати заходи:

  • з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;
  • виправдовування агресії РФ та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій;
  • поширення у медіапросторі дезінформації про нібито «нормалізацію життя» на окупованих Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ;
  • формування в російському та європейському медіапросторі образу «українських нацистів» тощо.

«За методичкою, спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі», – пояснили розвідники.

У розвідці додали, що піком активізації пропагандистських заходів визначено 17 березня, коли у РФ пройдуть так звані вибори президента. Завершення операції «Перун» окупанти планують до 30 червня поточного року.

Раніше повідомлялося, що окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»

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Теги: пропагандист пропаганда розвідка

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