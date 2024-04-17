Чи жива монобільшість? Соратник Зеленського висловився про депутатів, які хочуть втекти з Ради

Гетманцев: «Якщо згадаєте, нас і до війни політично ховали, але насправді закони, які приймаються, свідчать про зворотне»

Депутати, які хочуть скласти мандат, бояться відповідальності за важливі, але непопулярні рішення, які зараз приймає Рада. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому».

За його словами, у кожній фракції є депутати, які хочуть залишити парламент. На думку голови комітету з питань фінансів, «комусь з колег більш комфортно було б в сучасних умовах не перебувати у Верховній Раді».

«Ті рішення, які ми приймаємо, здебільшого є потрібними, але непопулярними, важкими. Легше було б не брати на себе відповідальність і негатив. Це нормальне бажання кожної людини. Але це і є ознакою особистості, коли вона не пливе за течією, а відповідає викликам», – наголосив Гетманцев.

Нардеп вважає, що і монобільшість, і інші фракції парламенту мають у складі достатньо відповідальних людей, які попри внутрішні бажання чи небажання розуміють, що вони повинні виконувати функцію, яку на них поклав виборець.

«І ніхто цю функцію не виконає крім них, насамперед якщо говорити про мажоритарників. Ми ж всі присягу давали, тож яке маємо зараз право думати про свій комфорт чи бажання уникнути відповідальності?», – зауважив голова парламентського комітету.

Також Гетманцев прокоментував розмови про апатію в монобільшості. За його словами, всередині фракції існує здорова й демократична дискусія, яку варто підтримувати у майбутньому.

«У нас є внутрішня дискусія в монобільшості, але, тим не менш, ця монобільшість існує – і це очевидно. Якщо згадаєте, нас і до війни політично ховали вже декілька разів, і про кризу говорили, і про розпад, але насправді закони, які приймаються, свідчать про зворотне», – пояснив політик.

Голова фінансового комітету Ради зауважив, що наразі немає жодного принципового проєкту, який би був провалений. Тобто, усі реформи відбуваються, умови за міжнародними програмами фінансування виконуються, а Україна демонструє рекордні темпи євроінтеграції від моменту подачі заявки.

«Не бачу зараз жодної катастрофи. Якщо ви порівняєте ситуацію наприкінці восьмого скликання Ради і зараз, то зараз вона набагато краще. Ми приймаємо всі важливі для країни закони і робимо це нормальною більшістю голосів, передусім від «Слуги народу», – наголосив політик.

Гетманцев додав, що саме демократичні дискусії принципово відрізняють Верховну Раду від російської Думи, у якій, як відомо, «не місце для дискусій».

Нагадаємо, на зниження рейтингу партії «Слуга народу» витрачаються кошти та працюють великі команди. Про це розповіла очільниця політичної сили Олена Шуляк.

Депутатка зауважила, що не може із впевненістю сказати, що партія успішно пройшла процес очищення. За її словами, у боротьбі за політичний ресурс і сфери впливу досі «є люди і групи, які ставлять особисті інтереси вище державних».

До слова, Україну на фронті захищають 355 місцевих депутатів із політичної партії «Слуга народу», 131 – працюють військовими медиками.