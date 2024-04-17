Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи жива монобільшість? Соратник Зеленського висловився про депутатів, які хочуть втекти з Ради

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чи жива монобільшість? Соратник Зеленського висловився про депутатів, які хочуть втекти з Ради
За словами Гетманцева, всередині фракції існує здорова й демократична дискусія, яку варто підтримувати у майбутньому
фото з відкритих джерел

Гетманцев: «Якщо згадаєте, нас і до війни політично ховали, але насправді закони, які приймаються, свідчать про зворотне»

Депутати, які хочуть скласти мандат, бояться відповідальності за важливі, але непопулярні рішення, які зараз приймає Рада. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому».

За його словами, у кожній фракції є депутати, які хочуть залишити парламент. На думку голови комітету з питань фінансів, «комусь з колег більш комфортно було б в сучасних умовах не перебувати у Верховній Раді».

«Ті рішення, які ми приймаємо, здебільшого є потрібними, але непопулярними, важкими. Легше було б не брати на себе відповідальність і негатив. Це нормальне бажання кожної людини. Але це і є ознакою особистості, коли вона не пливе за течією, а відповідає викликам», – наголосив Гетманцев.

Нардеп вважає, що і монобільшість, і інші фракції парламенту мають у складі достатньо відповідальних людей, які попри внутрішні бажання чи небажання розуміють, що вони повинні виконувати функцію, яку на них поклав виборець.

«І ніхто цю функцію не виконає крім них, насамперед якщо говорити про мажоритарників. Ми ж всі присягу давали, тож яке маємо зараз право думати про свій комфорт чи бажання уникнути відповідальності?», – зауважив голова парламентського комітету.

Також Гетманцев прокоментував розмови про апатію в монобільшості. За його словами, всередині фракції існує здорова й демократична дискусія, яку варто підтримувати у майбутньому.

«У нас є внутрішня дискусія в монобільшості, але, тим не менш, ця монобільшість існує – і це очевидно. Якщо згадаєте, нас і до війни політично ховали вже декілька разів, і про кризу говорили, і про розпад, але насправді закони, які приймаються, свідчать про зворотне», – пояснив політик.

Голова фінансового комітету Ради зауважив, що наразі немає жодного принципового проєкту, який би був провалений. Тобто, усі реформи відбуваються, умови за міжнародними програмами фінансування виконуються, а Україна демонструє рекордні темпи євроінтеграції від моменту подачі заявки. 

«Не бачу зараз жодної катастрофи. Якщо ви порівняєте ситуацію наприкінці восьмого скликання Ради і зараз, то зараз вона набагато краще. Ми приймаємо всі важливі для країни закони і робимо це нормальною більшістю голосів, передусім від «Слуги народу», – наголосив політик.

Гетманцев додав, що саме демократичні дискусії принципово відрізняють Верховну Раду від російської Думи, у якій, як відомо, «не місце для дискусій». 

Нагадаємо, на зниження рейтингу партії «Слуга народу» витрачаються кошти та працюють великі команди. Про це розповіла очільниця політичної сили Олена Шуляк.

Депутатка зауважила, що не може із впевненістю сказати, що партія успішно пройшла процес очищення. За її словами, у боротьбі за політичний ресурс і сфери впливу досі «є люди і групи, які ставлять особисті інтереси вище державних».

До слова, Україну на фронті захищають 355 місцевих депутатів із політичної партії «Слуга народу», 131 – працюють військовими медиками. 

Читайте також: 

Теги: партії фінансування Україна парламент Данило Гетманцев Олена Шуляк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лобісти Московської церкви в Україні винайняли американського адвоката Роберта Амстердама. Його вимоги вже шокували українських депутатів
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
18 березня, 10:25
«Так званий «турецький план» мирного врегулювання з’являється в акурат після нового результативного ракетного обстрілу РФ по енергоінфраструктурі України»
Незрозумілий Мир чи війна до Перемоги?
13 квiтня, 17:41
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
16 березня, 23:12
Польща подвоїть свій внесок на чеську ініціативу з придбання боєприпасів для ЗСУ
Польща подвоїть свій внесок на снаряди для України
27 березня, 17:55
Саміт зібрав 40 промовців із різних сфер бізнесу
Компанія Ахметова назвала найгостріші проблеми для українського експорту
26 березня, 14:05
Підрив окупантами Каховської ГЕС трапився тоді, коли дозріло насіння на деревах верби, яка вузькою канвою оперізує практично все водосховище
Каховське водосховище заростає вербами: причина
2 квiтня, 06:38
Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм
Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм
4 квiтня, 05:02
Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок
Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок
7 квiтня, 01:38
Законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, але лише тих, хто відповідає певним вимогам
Мобілізація ув'язнених: співавторка закону розповіла, як все відбуватиметься
11 квiтня, 20:19

Політика

Чи жива монобільшість? Соратник Зеленського висловився про депутатів, які хочуть втекти з Ради
Чи жива монобільшість? Соратник Зеленського висловився про депутатів, які хочуть втекти з Ради
Банкова повідомила, чим відрізнятиметься безпекова угода з Іспанією від інших
Банкова повідомила, чим відрізнятиметься безпекова угода з Іспанією від інших
Зеленський пояснив, як Україна розв'язуватиме проблему онлайн-казино
Зеленський пояснив, як Україна розв'язуватиме проблему онлайн-казино
«Уявіть, що б з ним було в Росії». Соратник Зеленського присоромив Кличка
«Уявіть, що б з ним було в Росії». Соратник Зеленського присоромив Кличка
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
Омбудсмен відреагував на прийнятий мобілізаційний закон
Омбудсмен відреагував на прийнятий мобілізаційний закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
13K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
12K
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство
11K
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
6783
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua