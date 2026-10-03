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ВПО можуть повернути частину грошей за оренду житла: як отримати знижку

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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ВПО можуть повернути частину грошей за оренду житла: як отримати знижку
Для оформлення знижки знадобляться договір оренди та документи, що підтверджують оплату житла
фото: з відкритих джерел

Витрати на оренду можна включити до податкової знижки за певних умов

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися податковою знижкою за витрати на оренду житла. Йдеться про можливість зменшити оподатковуваний дохід і повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Державну податкову службу.

Хто може отримати знижку

Скористатися податковою знижкою можуть ВПО, які офіційно орендують квартиру або будинок та відповідають визначеним умовам.

Зокрема, платник податків і члени його сім'ї першого ступеня споріднення не повинні мати у власності придатного для проживання житла, крім нерухомості на тимчасово окупованих територіях.

Також ВПО не повинна отримувати передбачені законодавством бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання.

Договір оренди має бути укладений у письмовій формі, а витрати - фактично сплачені та підтверджені відповідними документами.

Які документи потрібні

Для оформлення податкової знижки потрібно подати до податкового органу:

  • декларацію про майновий стан і доходи;
  • копію довідки про взяття на облік ВПО;
  • копію договору оренди житла;
  • документи, що підтверджують оплату оренди;
  • відомості про членів сім'ї першого ступеня споріднення;
  • документи, які підтверджують відсутність житла у власності та бюджетних виплат на покриття витрат на проживання.

Для підтвердження права на знижку, зокрема, може знадобитися витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність виплат на проживання можна підтвердити інформацією від відповідних органів соціального захисту.

Який розмір знижки

Розмір витрат, які можна включити до податкової знижки за оренду житла, не може перевищувати за календарний рік 30 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного звітного року.

Водночас податкова знижка не означає автоматичне повернення всієї суми оренди. Вона дає змогу зменшити оподатковуваний дохід на суму підтверджених витрат, після чого платнику можуть повернути частину сплаченого ПДФО.

Коли потрібно подати декларацію

Декларацію для отримання податкової знижки подають до 31 грудня року, наступного за звітним. Зокрема, декларацію за витрати 2025 року можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Подати документи можна до податкового органу, в якому платник перебуває на обліку. ДПС також нагадує про можливість подання декларації в електронному вигляді, зокрема через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає зниження податкового навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Зміни стосуються як житлових, так і комерційних об'єктів.

Йдеться, зокрема, про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18% до 5%. Закон має сприяти легалізації ринку оренди та стимулювати власників укладати офіційні договори.

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Теги: податки переселенці Державна податкова служба ВПО

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