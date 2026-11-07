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Житло для ВПО. Міністр розповів, які програми фінансуватимуть наступного року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Житло для ВПО. Міністр розповів, які програми фінансуватимуть наступного року
Понад 36 тис. переселенців чекають на житло
фото: dengi.informator.ua

 Безгін: «У черзі на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій уже понад 36 тис. людей»

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб передбачило у бюджетному запиті на 2027 рік 30,5 млрд грн на фінансування житлових програм. Кошти планують спрямувати на компенсації за пошкоджене та знищене житло, житлові ваучери для переселенців із тимчасово окупованих територій та інші заходи підтримки. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник відомства Віталій Безгін.

За словами міністра, потреба в соціальному та тимчасовому житлі для внутрішньо переміщених осіб продовжує зростати. Особливо складною залишається ситуація з громадянами, які змушені залишати окуповані території та починати життя на новому місці без власного житла й майна.

«Потреба зростає щодня. Подивіться на людей, які виїхали з Олешок: вони починають з нуля, часто без речей. І без дому. У черзі на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій уже понад 36 тис. людей», – повідомив Безгін.

Міністр зазначив, що державний бюджет на 2027 рік ще перебуває на етапі ухвалення. Тому наразі йдеться про обсяги фінансування, які міністерство заклало до свого бюджетного запиту.

Загальна сума становить 30,5 млрд грн. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж у 2026 році. За розрахунками відомства, підтримка за всіма напрямами має охопити понад 50 тис. громадян.

Найбільший обсяг фінансування передбачений на компенсації за знищене житло. Зокрема, на цей напрям у бюджетному запиті закладено 17 млрд грн. Із них 11,5 млрд грн планують забезпечити коштом державного бюджету, а ще 5,5 млрд грн – за підтримки Банку розвитку Ради Європи.

Окремо на компенсації за пошкоджене житло передбачено 3,4 млрд грн. Ще одним важливим напрямом залишаються житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

На відповідну програму міністерство передбачило 10,1 млрд грн. Із цієї суми 8 млрд грн становлять внутрішні кошти, а 2,1 млрд грн планують залучити за підтримки Банку розвитку Ради Європи.

«Держбюджет на 2027 рік ще перебуває в процесі ухвалення. Міністерство сформувало бюджетний запит, передбачивши фінансування ключових житлових програм як за рахунок державного бюджету, так і за підтримки міжнародних партнерів», – пояснив урядовець.

Водночас Безгін визнав, що навіть запропонованих обсягів фінансування недостатньо для задоволення всіх потреб громадян. Насамперед це стосується компенсацій за знищене житло та житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій.

Тому міністерство продовжує переговори з урядом, Верховною Радою та міжнародними партнерами для забезпечення додаткового фінансування. Крім компенсаційних програм, відомство планує розвивати соціальне житло.

За словами міністра, нині триває робота над проєктом за підтримки Європейського інвестиційного банку загальним обсягом €100 млн. Він передбачає пілотне будівництво соціального житла у двох-трьох громадах, які відберуть для участі в програмі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що уряд планує змінити підходи до підтримки внутрішньо переміщених осіб. В інтерв'ю Віталій Безгін розповів про створення єдиної інформаційної бази ВПО та електронного кабінету переселенця, який має спростити доступ до державних послуг. Також міністерство працює над сервісом для пошуку громад, готових приймати евакуйованих українців і забезпечувати їх житлом та роботою.

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Теги: Херсонщина біженці евакуація ВПО переселенці

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