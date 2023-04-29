Під час розбору завалів будинку в Умані виникла пожежа (відео)

Рятувальники працюють у посиленому режимі.

У зруйнованому російською ракетою будинку в Умані вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи.

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У суботу, 29 квітня, близько 8:30 під час розбору завалів багатоповерхівки знову спалахнула пожежа, повідомляє Суспільне.

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Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.

Рятувальники працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини. Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.