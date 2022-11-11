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Обмін полоненими. Додому повернулись ще 45 українських військових (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін полоненими. Додому повернулись ще 45 українських військових (відео)
З полону повернулися солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу
Андрій Єрмак / Telegram

Також Україна повернула два тіла своїх загиблих захисників

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 45 військовослужбовців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу», – йдеться в повідомленні.

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

«Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре», – додав глава Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

До слова, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Теги: війна полон окупанти росія Україна

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