Україна повернула з полону ще 107 бійців (фото, відео)

Серед звільнених – шестеро офіцерів

Сьогодні з російського полону вдалося звільнити 107 воїнів – шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта.



«Це наші хлопці зі ЗСУ, військово-морських сил, тероборони, Держприкоржонслужби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці серед яких троє «азовців». 74 бійці захищали «Азовсталь», – повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Додому повернули багатьох поранених у боях. Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

«Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних.