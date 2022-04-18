Держспецзв'язку попередила про кібератаку ворога, пов'язану з Маріуполем

Після відкриття файлу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації зафіксувала нову кібератаку на державні органи України з залученням теми блокади Маріуполя. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Ворожі хакери вирішили використати інтерес до захисників Маріуполя у своїх цілях. Вони розсилають шкідливі електронні листи з додатком у вигляді документу «Військові на Азовсталі.xls».

«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт розповсюдження небезпечних електронних листів з темою «Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування «Азовсталі», – ідеться у повідомленні.

Згаданий документ у форматі .xls містить небезпечний макрос. Після відкриття файлу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Нагадаємо, раніше було зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

Відомо також, що за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.