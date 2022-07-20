Держспецзв'язку попередило про нову кібератаку

Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується «Південь»

Українців попереджають про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Centr-Ua, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою «Доповідь0507224.ppt», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь». Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.

«Відкриття документу зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації», – додали у відомстві.

Нагадаємо, із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.

Україна також подала приклад в області захисту даних завдяки тому, що перейшла від локального зберігання своїх даних на серверах до поширення цих даних в хмарних сервісах, розміщених в центрах обробки даних по всій Європі.

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