Як зробити поїздку з твариною комфортною: поради

Класичний спосіб привчити кота чи собаку до автівки – улюблені смаколики

Спільна подорож із домашнім улюбленцем може стати викликом і для людей, і для їхніх тварин. Щоби ваша тварина не хвилювалася в авто, її варто завчасно підготувати до першої поїздки.

BlaBlaCar і UAnimals зібрали поради про те, як зменшити рівень стресу в довгій подорожі й зробити поїздку комфортною для всіх попутників:

Почніть із приємних асоціацій

Тварини часто починають боятися авто, якщо берете їх лише в неприємні поїздки: до грумера, ветеринара тощо. За можливості, змалечку привчайте до автівки та створюйте приємні асоціації з подорожами – наприклад, можете почати з короткотривалих поїздок до парку чи майданчика для тварин.

Смаколики

Класичний спосіб привчити кота чи собаку до автівки – улюблені смаколики. Ви можете використати смаколики, щоб покликати друга всередину машини. Також радимо тримати упаковку з ласощами при собі, щоб винагороджувати улюбленця за гарну поведінку в дорозі.

Дозвольте проінспектувати автівку

Перш ніж вирушити навіть у коротку мандрівку, дайте улюбленцю як слід обнюхати й «дослідити» автівку зовні та всередині. Так він буде готовий до незнайомого середовища та на власний ніс упевниться, що там безпечно. Крім того, перш ніж їхати, дозвольте тварині провести час на сидінні чи в переносці, аби вона звикла до нового місця й знайшла комфортне положення.

Навчайте

Для вашого комфорту і для безпеки улюбленця навчіть його правильно поводитися в авто. Навчіть пса чи кота застрибувати на сидіння за командою, покажіть, де можна, а де не можна сидіти. Також привчіть тварину не стрибати, не робити різкі рухи чи висуватися з вікна в машині, яка рухається.

Подбайте про зручності в дорогу

Для комфортної поїздки варто підготувати все необхідне:

переноска чи плед;

повідець і нашийник;

їжа;

дрібні ласощі;

вода та дорожня поїлка;

документи;

аптечка;

гігієнічні засоби;

іграшки.

Потурбуйтеся про план поїздки

Щоб вашого супутника не захитувало в дорозі, слід запланувати поїздку через 2-3 години після того, як він поїсть. Також заздалегідь продумайте, де ви зможете робити зупинки, щоби тварина змогла вийти в туалет, розім’яти лапи й подихати свіжим повітрям. Улюбленцю бажано не проводити в машині понад 3 години поспіль.