Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як зробити поїздку з твариною комфортною: поради

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як зробити поїздку з твариною комфортною: поради
Перш ніж вирушити навіть у коротку мандрівку, дайте улюбленцю як слід обнюхати авто
фото з відкритих джерел

Класичний спосіб привчити кота чи собаку до автівки – улюблені смаколики

Спільна подорож із домашнім улюбленцем може стати викликом і для людей, і для їхніх тварин. Щоби ваша тварина не хвилювалася в авто, її варто завчасно підготувати до першої поїздки.

BlaBlaCar і UAnimals зібрали поради про те, як зменшити рівень стресу в довгій подорожі й зробити поїздку комфортною для всіх попутників:

Почніть із приємних асоціацій

Тварини часто починають боятися авто, якщо берете їх лише в неприємні поїздки: до грумера, ветеринара тощо. За можливості, змалечку привчайте до автівки та створюйте приємні асоціації з подорожами – наприклад, можете почати з короткотривалих поїздок до парку чи майданчика для тварин.

Смаколики

Класичний спосіб привчити кота чи собаку до автівки – улюблені смаколики. Ви можете використати смаколики, щоб покликати друга всередину машини. Також радимо тримати упаковку з ласощами при собі, щоб винагороджувати улюбленця за гарну поведінку в дорозі.

Дозвольте проінспектувати автівку

Перш ніж вирушити навіть у коротку мандрівку, дайте улюбленцю як слід обнюхати й «дослідити» автівку зовні та всередині. Так він буде готовий до незнайомого середовища та на власний ніс упевниться, що там безпечно. Крім того, перш ніж їхати, дозвольте тварині провести час на сидінні чи в переносці, аби вона звикла до нового місця й знайшла комфортне положення.

Навчайте

Для вашого комфорту і для безпеки улюбленця навчіть його правильно поводитися в авто. Навчіть пса чи кота застрибувати на сидіння за командою, покажіть, де можна, а де не можна сидіти. Також привчіть тварину не стрибати, не робити різкі рухи чи висуватися з вікна в машині, яка рухається.

Подбайте про зручності в дорогу

Для комфортної поїздки варто підготувати все необхідне:

  • переноска чи плед;
  • повідець і нашийник;
  • їжа;
  • дрібні ласощі;
  • вода та дорожня поїлка;
  • документи;
  • аптечка;
  • гігієнічні засоби;
  • іграшки.

Потурбуйтеся про план поїздки

Щоб вашого супутника не захитувало в дорозі, слід запланувати поїздку через 2-3 години після того, як він поїсть. Також заздалегідь продумайте, де ви зможете робити зупинки, щоби тварина змогла вийти в туалет, розім’яти лапи й подихати свіжим повітрям. Улюбленцю бажано не проводити в машині понад 3 години поспіль.

Читайте також: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах: що зміниться
Теги: тварини автомобіль подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія є провідним виробником м'яса і молока у Європі
По 100 євро на рік: корови у Данії «платитимуть» новий податок
27 червня, 17:22
Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів
«Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах: що зміниться
2 липня, 18:17
Собаку зі сказом було виявлено в громаді Бiлоцеркiвського району
На Київщині виявлено собаку зі сказом
3 липня, 10:49
Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10
Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото)
3 липня, 22:07
В Україні перші засоби автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на трасах з’явилися ще за часів Віктора Ющенка
Камери спостереження на дорогах. Чому штрафи отримують ті, хто нічого не порушив? Право
9 липня, 10:00
На покупку нового автомобіля росіянам потрібно як мінімум 41 зарплата
Дедалі менше росіян можуть дозволити собі купівлю автомобіля
11 липня, 20:00

Суспільство

Як зробити поїздку з твариною комфортною: поради
Як зробити поїздку з твариною комфортною: поради
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Івано-Франківщині прикордонники заборонили понад 20 туристичних маршрутів: деталі
На Івано-Франківщині прикордонники заборонили понад 20 туристичних маршрутів: деталі
Сирський назвав особливість сучасних бойових дій
Сирський назвав особливість сучасних бойових дій
Головний чтець Шевченкіани. Герой України Анатолій Паламаренко відзначає 85-річчя
Головний чтець Шевченкіани. Герой України Анатолій Паламаренко відзначає 85-річчя
РНБО прокоментувала висловлювання про «мир» від блогерів після удару по «Охматдиту»
РНБО прокоментувала висловлювання про «мир» від блогерів після удару по «Охматдиту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
14K
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження
13K
Посол Залужний у новому образі вразив українців
11K
Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву
5885
Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала компанія Максима Шкіля

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua