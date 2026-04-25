Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця

Місячний гід на травень 2026: час розквіту, зміцнення позицій та реалізації амбітних планів

Травень 2026 року – це період енергетичного розквіту та завершення весняного оновлення. Природа досягає піку своєї життєвої сили, і це відображається на нашому внутрішньому стані: ми відчуваємо приплив наснаги для реалізації давно запланованих ідей. Травневий місячний цикл спрямований на закріплення успіхів, закладених на початку весни, та активну фазу втілення амбітних планів.

«Главком» публікує актуальний місячний гід на травень 2026 року з ключовими датами для кар'єри, здоров’я та гармонізації простору.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У травні 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

Повня (Кульмінація): 1 травня та 31 травня.

1 травня та 31 травня. Спадаючий Місяць (Очищення та завершення): 2–15 травня.

2–15 травня. Молодик (Нові старти та планування): 16 травня.

16 травня. Зростаючий Місяць (Накопичення та дія): 17–30 травня.

Місячний календар на травень 2026

1 та 31 травня: Повний Місяць – «Квіткова Повня» та час емоційної ясності

У травні нас чекає дві повні. Перша, 1 травня, відома як «Квіткова Повня» (Flower Moon), що символізує багатство та розквіт життя. Друга повня (31 травня) завершує місяць. Це дні максимальної інтенсивності емоцій та прозорості у справах. Повня у травні ідеально підходить для фіксації досягнень, завершення етапів та публічного демонстрування своїх результатів. У ці дні будьте відкритими до нових знань та не бійтеся показувати свої таланти.

16 травня: Молодик – Час закладання фундаменту та стратегічних пауз

Молодик (16 травня) – це момент енергетичного «перезавантаження», коли варто спрямувати увагу всередину себе. День, ідеальний для того, щоб чітко розставити пріоритети на майбутній літній сезон. Енергія молодика сприяє розробці довгострокових бізнес-стратегій та плануванню масштабних особистих змін. Використовуйте цей час для медитації та спокійного аналізу. Активні дії найкраще розпочинати вже з 17 травня.

Як спланувати травень 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для активних дій (17–30 травня)

Коли Місяць зростає, ваш ресурс знаходиться на високому рівні, що робить цей час ідеальним для руху вперед:

Бізнес та кар'єра: Найкращий час для початку нових проєктів, виходу на нові ринки та інтенсивних переговорів.

Найкращий час для початку нових проєктів, виходу на нові ринки та інтенсивних переговорів. Фінанси: Сприятливий період для підписання угод, здійснення великих покупок та старту інвестиційних програм.

Сприятливий період для підписання угод, здійснення великих покупок та старту інвестиційних програм. Краса та догляд: Процедури, спрямовані на омолодження, догляд за шкірою та стимуляцію росту волосся (стрижки, що сприяють зміцненню та швидкому росту).

Час для аналізу та звільнення від зайвого (2–15 травня)

Період спадаючого Місяця допомагає структурувати життя та позбутися того, що гальмує розвиток: