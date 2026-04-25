Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця

Максим Бурич
Максим Бурич
Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця
колаж: glavcom.ua

Місячний гід на травень 2026: час розквіту, зміцнення позицій та реалізації амбітних планів

Травень 2026 року – це період енергетичного розквіту та завершення весняного оновлення. Природа досягає піку своєї життєвої сили, і це відображається на нашому внутрішньому стані: ми відчуваємо приплив наснаги для реалізації давно запланованих ідей. Травневий місячний цикл спрямований на закріплення успіхів, закладених на початку весни, та активну фазу втілення амбітних планів.

«Главком» публікує актуальний місячний гід на травень 2026 року з ключовими датами для кар'єри, здоров’я та гармонізації простору.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У травні 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

  • Повня (Кульмінація): 1 травня та 31 травня.
  • Спадаючий Місяць (Очищення та завершення): 2–15 травня.
  • Молодик (Нові старти та планування): 16 травня.
  • Зростаючий Місяць (Накопичення та дія): 17–30 травня.

Місячний календар на травень 2026

Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця фото 1

1 та 31 травня: Повний Місяць – «Квіткова Повня» та час емоційної ясності

У травні нас чекає дві повні. Перша, 1 травня, відома як «Квіткова Повня» (Flower Moon), що символізує багатство та розквіт життя. Друга повня (31 травня) завершує місяць. Це дні максимальної інтенсивності емоцій та прозорості у справах. Повня у травні ідеально підходить для фіксації досягнень, завершення етапів та публічного демонстрування своїх результатів. У ці дні будьте відкритими до нових знань та не бійтеся показувати свої таланти.

16 травня: Молодик – Час закладання фундаменту та стратегічних пауз

Молодик (16 травня) – це момент енергетичного «перезавантаження», коли варто спрямувати увагу всередину себе. День, ідеальний для того, щоб чітко розставити пріоритети на майбутній літній сезон. Енергія молодика сприяє розробці довгострокових бізнес-стратегій та плануванню масштабних особистих змін. Використовуйте цей час для медитації та спокійного аналізу. Активні дії найкраще розпочинати вже з 17 травня.

Як спланувати травень 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для активних дій (17–30 травня)

Коли Місяць зростає, ваш ресурс знаходиться на високому рівні, що робить цей час ідеальним для руху вперед:

  • Бізнес та кар'єра: Найкращий час для початку нових проєктів, виходу на нові ринки та інтенсивних переговорів.
  • Фінанси: Сприятливий період для підписання угод, здійснення великих покупок та старту інвестиційних програм.
  • Краса та догляд: Процедури, спрямовані на омолодження, догляд за шкірою та стимуляцію росту волосся (стрижки, що сприяють зміцненню та швидкому росту).

Час для аналізу та звільнення від зайвого (2–15 травня)

Період спадаючого Місяця допомагає структурувати життя та позбутися того, що гальмує розвиток:

  • Робота: Оптимізація процесів, закриття старих боргів, проведення ревізії справ. Важливо завершити все розпочате до нового Місяця.
  • Побутові справи: Робота в саду та на городі (боротьба зі шкідниками, прополювання), наведення ладу в оселі, позбавлення від непотрібних речей.
  • Здоров'я та детокс: Сприятливий період для очищувальних дієт, відмови від шкідливих звичок та курсів відновлення організму. Енергія спадаючого Місяця сприяє природному виведенню токсинів.
Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва
23 березня, 22:00
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 березня, 00:00
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:00
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:00
Астронавти місячної місії повертаються додому
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квiтня, 00:00
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:00
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:00
Леонід Кучма порівняв дві епохи освоєння Місяця
Кучма розповів, як Україна могла змінити історію Місяця
14 квiтня, 13:25

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 26 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 квітня 2026: традиції та молитва
Військовий втратив у полоні обидві ноги. Росіяни тримали його у клітці на лютому морозі
Військовий втратив у полоні обидві ноги. Росіяни тримали його у клітці на лютому морозі
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ
Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
