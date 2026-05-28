Яке релігійне свято відзначається 29 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
29 травня – День преподобної мучениці Теодосії

29 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобної мучениці Теодосії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобної мучениці Теодосії

29 травня у церковному календарі – день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська. Є однією з пошанованих святих у християнстві. Вона постраждала як мучениця 307 року. Її історія пов’язана з гоніннями на християн, які тривали п’ять років. 

Згідно з легендою, Феодосію з каменем на шиї кинули в море, але ангели витягли її з води. Після цього її віддали на поживу звірам, які не зачепили її, і врешті-решт їй відсікли голову. Кажуть, що з її уст вилетіла голубка, яка сяяла яскравіше за золото і піднялася до небес. Уночі Феодосія з’явилася своїм батькам у світлому одязі, з вінцем на голові та осяйним золотим хрестом у руці, демонструючи славу, якої вони намагалися її позбавити.

Молитва дня

О, преславна свята преподобномученице Теодосіє, діво чиста і мученице Христова! Ти своє життя від юності присвятила Господу, відкинула марноту світу цього і мужньо стала на захист святих ікон, перетерпівши великі страждання за правду Божу.

Зі скрушеним серцем і смиренням припадаємо до тебе та благаємо: глянь з висот небесних на наші немочі та скорботи. Ублагай Милосердного Бога, щоб Він подарував нам міцну віру, непохитну надію та щиру любов. Захисти нас від спокус лукавого, віджени від нас усякий сумнів і тривогу.

Моли Господа, щоб дарував нашій землі мир, благополуччя та визволення від усякого зла. Допоможи нам у праведному житті, щоб і ми, долаючи життєві випробування, сподобилися бути вірними Христу до кінця. Своїми молитвами випроси для нас прощення гріхів і благодать Святого Духа.
Не покинь нас у земних мандрах, аби ми разом із тобою та всіма святими славили Отця, і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

  • Заквітло жито – можете білити полотна;
  • день спекотний – до великої кількості білих грибів у лісі;
  • вранці по воді стелиться туман – буде ясна погода;
  • активно літають біля вуликів бджоли – прийде швидкий дощ;
  • багато павуків – чекайте на хорошу погоду;
  • колоситься жито – до великої кількості грибів восени.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна сумувати, адже за настроєм цього дня створюється майбутнє;
  • Не варто стрибати по землі, урожаю не буде;
  • Заборонено сваритися, сварка затягнеться надовго.

