Удар по дитячому майданчику у Херсоні: трирічна дівчинка у критичному стані

У квітні 2025 року російські терористи вдарил по дитмайданчику у Кривому Розі

У Херсоні після російського обстрілу дитячого майданчика у вкрай тяжкому стані залишаються трирічна дівчинка та її мати. Дитину після операції у Миколаєві планують перевезти до столичної лікарні «Охматдит». Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

У дівчинки діагностували важку вибухову травму та множинні уламкові поранення по всьому тілу. Після атаки її доставили до Миколаєва, де медики провели операцію та видалили уламки з голови.

Шестирічна сестра дівчинки, яка також постраждала від удару, перебуває у стані середньої тяжкості. Її прооперували у Херсоні, загрози життю немає.

«Учора після обстрілу в мікрорайоні Шуменський до обласної лікарні доправили двох дітей. Туди була направлена реанімаційно-хірургічна бригада з дитячої обласної лікарні, яка потім евакуювала дитину до Миколаєва. У Миколаєві її прооперували, видалили з голови уламки», – повідомив заступник директора Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Станіслав Бумбу.

У тяжкому стані також перебуває мати дітей. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення рук, ніг і черева. За словами Прокудіна, у родині є ще двоє дітей – доросла донька та неповнолітній син. Наразі ними опікуються соціальні служби.

«Закликаю родини, які залишаються проживати у небезпечних громадах, евакуюватися. Не наражайте на смертельну небезпеку себе і своїх рідних», – написав Прокудін.

Нагадаємо, у середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік. Встановлення даних загиблого триває.