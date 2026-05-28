Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Удар по дитячому майданчику у Херсоні: трирічна дівчинка у критичному стані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Удар по дитячому майданчику у Херсоні: трирічна дівчинка у критичному стані
У квітні 2025 року російські терористи вдарил по дитмайданчику у Кривому Розі
фото: Свої. Кривий Ріг
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Шестирічна сестра дівчинки, яка також постраждала від удару, перебуває у стані середньої тяжкості

У Херсоні після російського обстрілу дитячого майданчика у вкрай тяжкому стані залишаються трирічна дівчинка та її мати. Дитину після операції у Миколаєві планують перевезти до столичної лікарні «Охматдит». Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

У дівчинки діагностували важку вибухову травму та множинні уламкові поранення по всьому тілу. Після атаки її доставили до Миколаєва, де медики провели операцію та видалили уламки з голови.

Шестирічна сестра дівчинки, яка також постраждала від удару, перебуває у стані середньої тяжкості. Її прооперували у Херсоні, загрози життю немає.

«Учора після обстрілу в мікрорайоні Шуменський до обласної лікарні доправили двох дітей. Туди була направлена реанімаційно-хірургічна бригада з дитячої обласної лікарні, яка потім евакуювала дитину до Миколаєва. У Миколаєві її прооперували, видалили з голови уламки», – повідомив заступник директора Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Станіслав Бумбу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

У тяжкому стані також перебуває мати дітей. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення рук, ніг і черева. За словами Прокудіна, у родині є ще двоє дітей – доросла донька та неповнолітній син. Наразі ними опікуються соціальні служби.

«Закликаю родини, які залишаються проживати у небезпечних громадах, евакуюватися. Не наражайте на смертельну небезпеку себе і своїх рідних», – написав Прокудін.

Нагадаємо, у середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік. Встановлення даних загиблого триває.

Читайте також:

Теги: Охматдит Херсон діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11-річному Юрчику пересадили нирку
Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора
28 квiтня, 16:20
Під час операції рятувальникам вдалося визволити з вогню та диму трьох жінок
У Херсоні рятувальники визволили трьох жінок з пожежі (фото)
6 травня, 09:17
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
11 травня, 11:45
Унаслідок ударів було пошкоджено автівки гуманітарної місії
Херсон: російські дрони атакували гуманітарну місію ООН
14 травня, 15:18
Уродженка Дніпра Тетяна Навка виховує з Дмитром Пєсковим спільну доньку
Пєсков зізнався, що його молодша донька заговорила китайською раніше, ніж російською (відео)
20 травня, 11:47
Аліна Гросу з новонародженим сином
Аліна Гросу креативно розсекретила ім’я свого первістка
20 травня, 15:48
У мікроавтобусі перебували семеро школярів, водій і супроводжуючий
У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)
26 травня, 14:01
Володимир Зеленський розповів про своїх дітей
Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни в Україні
Вчора, 17:46
Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми
Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
Вчора, 19:31

Суспільство

Удар по дитячому майданчику у Херсоні: трирічна дівчинка у критичному стані
Удар по дитячому майданчику у Херсоні: трирічна дівчинка у критичному стані
Сьогодні Азербайджан святкує день незалежності. Історія дружби з Україною
Сьогодні Азербайджан святкує день незалежності. Історія дружби з Україною
Медик з «Азовсталі» був закатований у російському полоні. Згадаймо Олександра Крохмалюка
Медик з «Азовсталі» був закатований у російському полоні. Згадаймо Олександра Крохмалюка
Українські рятувальники гасять пожежі на нафтогазових об’єктах значно швидше за росіян – генерал ДСНС
Українські рятувальники гасять пожежі на нафтогазових об’єктах значно швидше за росіян – генерал ДСНС
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua