Іванна Гончар
Сьогодні Азербайджан святкує день незалежності. Історія дружби з Україною
Президенти України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Габалі. 25 квітня, 2026 рік
фото: Reuters
Азербайджан підтримує територіальну цілісність та суверенітет України після початку вторгнення РФ

Азербайджан готовий і надалі підтримувати Україну та брати участь у гуманітарному відновленні й відбудові постраждалих міст. Про це під час урочистого прийому в Києві з нагоди Дня незалежності Азербайджану заявив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв, передає «Главком».

За словами дипломата, з початку повномасштабної війни Азербайджан послідовно надає гуманітарну допомогу Україні, а загальний обсяг підтримки вже досяг $49 млн. «У важкі часи справжня дружба демонструється через солідарність і практичну підтримку», – заявив посол.

Під час виступу також нагадали, що у січні президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення $1 млн на постачання електрообладнання для України. Крім того, компанія Socar продовжує безкоштовно постачати пальне для машин швидкої допомоги та аварійних служб.

На екранах під час заходу також показали інформацію про гуманітарні ініціативи Азербайджану для України. Зокрема, йшлося про передачу п’яти електробусів для Київщини, підтримку українських дипломатів та допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури. Окремо йшлося про понад 600 українських дітей, позбавлених батьківського піклування, які уже пройшли реабілітацію в Азербайджані.

Посол заявив, що Азербайджан і надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. «Азербайджан виступає за справедливий, тривалий і стійкий мир в Україні на основі територіальної цілісності та суверенітету України, і це є нашою принциповою позицією», – наголосив дипломат.

Під час виступу Мардалієв також звернувся до українців зі словами підтримки. «Ми – з вами, а ви –з нами. Це робило і робить нас сильнішими. Я бажаю і вам, і нам, щоб ми якомога швидше продовжили жити на вашій чудовій землі у мирі, спокоїї та під блакитним і безпечним небом над головою, як ми завжди жили тут, в Україні. Цей час обов'язково настане. Дякую вам за те, що підтримуєте і поглиблюєте дружбу та зв'язки між нашими країнами. Дякую за те що ви сьогодні з нами!», – зазначив посол.

Він додав, що Азербайджан планує продовжити проєкти реконструкції в Ірпені, де за підтримки азербайджанської сторони вже були відбудовані школа та медичний заклад.

Україна та Азербайджан встановили дипломатичні відносини 6 лютого 1992 року після відновлення незалежності обох держав. У 1996 році Україна відкрила посольство в Баку, а вже наступного року Азербайджан відкрив дипломатичне представництво в Києві.

Україна та Азербайджан є стратегічними партнерами та активно співпрацюють у сферах енергетики, транспорту, торгівлі, інфраструктури й гуманітарних проєктів. Азербайджан залишається одним із ключових партнерів України на Південному Кавказі.

Після початку повномасштабної війни Баку надав Україні гуманітарну допомогу, електрообладнання, пальне для швидких і рятувальних служб, а також долучився до відбудови Ірпеня. Азербайджан також приймав на реабілітацію українських дітей. Окремим напрямком співпраці є енергетика та логістика. Азербайджан постачає паливо й підтримує розвиток транспортних коридорів між Європою та Кавказом.

Нагадаємо, 25 квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Баку. Того дня Україна та Азербайджан досягли низки принципових домовленостей в оборонній та енергетичній сферах. Країни підписали шість документів у різних сферах.

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв став почесним громадянином Ірпеня. Відповідне рішення ухвалила міська рада.

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

