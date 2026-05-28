Скандал із будівництвом сміттєпереробного заводу. Садовий звернувся до премʼєра Польщі

Іванна Гончар
Садовий: ніхто не може вимагати від Львова заплющити очі на невиконаний контракт лише тому, що йдеться про польську компанію

Львівська міська рада звернулась до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію навколо будівництва сміттєпереробного заводу та заявила про спроби політичного тиску після розірвання контракту з польським підрядником Control Process S.A. Про це написав мер Львова Андрій Садовий, передає «Главком».

Садовий зізнався, що не планував виносити цю історію на широкий загал, бо сам проєкт мав бути ще одним «прикладом успішної роботи польського бізнесу в Україні», але громада Львова вже «оплатила понад 30 млн євро за виконані роботи, хоча сам проєкт досі не завершений».

«Нам відомо про спроби окремих польських посадовців розсилати листи до польських міст-партнерів Львова та втягувати їх у лобіювання інтересів польського підрядника. Також нам відомо про спроби тиску на український уряд із закликами переконати Львів продовжити співпрацю з компанією, яка не виконала умов контракту. Вважаємо це абсолютно неприйнятним. Бо якщо компанія не виконала контрактних зобов’язань, то це не питання міжнародної політики чи міжмуніципальної дружби. Це питання відповідальності, репутації та виконання підписаних угод», – написав мер.

Андрій Садовий ще раз підкреслив, що контракт із компанією Control Process S.A. офіційно розірвано «після консультацій та погодження з Європейським банком реконструкції та розвитку».

«Ми щиро вдячні Польщі та польському народові за підтримку України у найважчий час. І це ніхто не поставить під сумнів. Але так само ніхто не може вимагати від Львова заплющити очі на невиконаний контракт лише тому, що йдеться про польську компанію. Ми всі хочемо жити за європейськими правилами. І вони мають бути однаковими для всіх», – підсумував посадовець.

Варто зазначити, що ще в серпні 2026  року депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу. Вони заявили, що польська компанія не виконує умови контракту та зриває графік будівництва.

У березні 2026 року Львівська міська рада офіційно розірвала договір із польським підрядником, який мав звести перший у місті сучасний сміттєпереробний завод. Причиною такого радикального кроку стало систематичне невиконання компанією умов будівництва та зрив графіків робіт. 

Тоді заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вважає це вкрай недружнім кроком з боку львівської влади розірвання контракту з польською компанією Control Process на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

