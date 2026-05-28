Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Медик з «Азовсталі» був закатований у російському полоні. Згадаймо Олександра Крохмалюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Медик з «Азовсталі» був закатований у російському полоні. Згадаймо Олександра Крохмалюка
У 2016 році Олександр долучився до «Азова», а за три роки очолив медичну службу полку.
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Після «Азовсталі» медик перебував в Оленівці та Таганрозі. Останнє відоме місце утримання Крохмалюка – СІЗО №2 в Камишині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Крохмалюка.

Старший сержант Олександр Крохмалюк на псевдо Кроха був закатований у російському полоні та загинув у 2025 році. Ймовірно, це сталося у СІЗО №2 в місті Камишин Волгоградської області РФ. Воїну назавжди 56 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».  

Олександр народився 6 лютого 1969 року в Черкасах. Закінчив школу з золотою медаллю.

«Батько ще з юнацьких років приділяв колосальну увагу спорту. Мав надзвичайну фізичну підготовку, високу витривалість та атлетизм, що згодом заклало міцний фундамент для його успішної служби в елітних військових підрозділах», – поділилася спогадами донька Софія.

Старший сержант Олександр Крохмалюк на псевдо Кроха
Старший сержант Олександр Крохмалюк на псевдо Кроха
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

У Черкаському медичному училищі Олександр опанував фах фельдшера. Уже під час навчання вирізнявся наполегливістю, ґрунтовними знаннями та відповідальним ставленням до медицини. Училище закінчив із «червоним» дипломом у 1988 році.

Того ж року, завдяки гарній фізичній підготовці та здібностям, Олександр пройшов відбір до елітних військ. Служив у 23-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Кременчуці. У 1991 році Олександр вступив до Вищої школи КДБ у Москві, однак згодом залишив навчання, оскільки йому не подобалися атмосфера й система закладу. 

«З дитинства пам’ятаю його відкритим і комунікабельним: у нашому домі завжди були раді гостям, а поруч із ним кожен почувався своїм. Він умів об’єднувати людей, багато жартував, мав чудове почуття гумору та вмів дуже влучно щось підмітити. Усі знали: тато завжди готовий допомогти й дати мудру пораду. Найбільше я сумую за його щирим, заразним сміхом. Поруч із ним я завжди почувалася захищеною, ніби за кам’яною стіною», – сказала Софія.

З 1994 року Олександр разом із партнером розвивав власну справу у сфері сільського господарства – вирощування глив. 

«Тато дуже любив риболовлю, для нього це був особливий спосіб відпочинку та можливість побути на природі. Ще з дитинства пам‘ятаю купу цих рибальських прибамбасів, і як тато взимку складав-розкладав у залі намет. А ще він багато читав і мене привчив до цього», – розповіла донька.

У 2016 році Олександр долучився до «Азова», а за три роки очолив медичну службу полку. Заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Микита Надточій на псевдо Раз-Два згадує, що Кроха був позитивною людиною і вмів підтримати бійців.

«Стабілізаційні пункти на «Азовсталі» – це було пекло на землі. У тих умовах надавати першу медичну допомогу й проводити операції могли лише надзвичайні люди, і серед них був наш друг Кроха. На нього лягав обов’язок організувати всю цю роботу. Увесь час оборони Маріуполя це був безперервний конвеєр поранених. У максимально жахливих умовах працював протягом 86 днів, попри втому продовжував рятувати життя. Кроха був прикладом надлюдини», – сказав Раз-Два.

«Кроха з нуля організував на «Азовсталі» шпиталь «Залізяка», через який пройшла понад тисяча поранених захисників», – сказав побратим Чудік.

Схудлий, але усміхнений Олександр Крохмалюк на «Азовсталі»
Схудлий, але усміхнений Олександр Крохмалюк на «Азовсталі»
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

На «Азовсталі» Олександр спав по кілька годин на добу й схуд на 20 кілограмів. «Тато писав, що важить менше, ніж у 21 рік. Але навіть на тих фотографіях, де він худий, виснажений, змазаний брудом і втомою, у нього все одно широка усмішка. Від нього й тоді відчувалися неймовірна сила та енергія. При цьому батько жодного разу не писав, що йому погано. Навпаки, у нас було враження, ніби це ми в Маріуполі, а він на вільній території. Навіть коли наприкінці травня тато виходив у полон, він підтримував нас, казав, що все буде добре і що ми скоро обов’язково побачимося», – сказала донька.

Після «Азовсталі» медик перебував в Оленівці та Таганрозі. Останнє відоме місце утримання Крохи – СІЗО №2 в Камишині. У вересні 2025 року його тіло повернули в межах чергового етапу репатріації «1000 на 1000».

«Я так щаслива, що схожа на тебе і ти продовжуватимеш жити в мені й моїх вчинках. Для мене ти назавжди залишишся доброю, світлою та дуже рідною людиною», – сказала донька.

Воїна нагородили відзнаками «За участь в АТО», «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни», «За доблесну службу», а також подякою та грамотою НГУ.

Поховали захисника України 24 травня 2026 року на кладовищі №4 у Черкасах.

У Олександра Крохмалюка залишилися дружина, донька, онука, брат, сестра, близькі, друзі та побратими.

Олександр Крохмалюк з дружиною
Олександр Крохмалюк з дружиною
фото: платформа пам'яті «Меморіал»
Олександр Крохмалюк з донькою та онукою
Олександр Крохмалюк з донькою та онукою
фото: платформа пам'яті «Меморіал»
Олександр Крохмалюк за улюбленим хобі
Олександр Крохмалюк за улюбленим хобі
фото: платформа пам'яті «Меморіал»
Олександр Крохмалюк з онукою
Олександр Крохмалюк з онукою
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній раз Путін та Трамп зустрічалися на Алясці, у серпні 2025 року
Росія виходить з переговорів. У Трампа закінчилися козирі?
8 травня, 11:18
Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки
Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки
7 травня, 12:38
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
4 травня, 00:57
Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Військові білоруської армії
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
19 травня, 10:46
Классон публічно зустрічався з представником бригади «Еспаньола», яка брала участь у військовій агресії проти України
Шведський хокеїст потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
12 травня, 10:42
Сирський зробив заяву про загрозу наступу ворога з Білорусі
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
19 травня, 19:54
Новий російський дрон здатен маневрувати на швидкості до 500 км/год
ГУР розкрило характеристики нового реактивного дрона РФ «Герань-4»
25 травня, 10:31
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
25 травня, 11:08

Суспільство

Медик з «Азовсталі» був закатований у російському полоні. Згадаймо Олександра Крохмалюка
Медик з «Азовсталі» був закатований у російському полоні. Згадаймо Олександра Крохмалюка
Українські рятувальники гасять пожежі на нафтогазових об’єктах значно швидше за росіян – генерал ДСНС
Українські рятувальники гасять пожежі на нафтогазових об’єктах значно швидше за росіян – генерал ДСНС
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua