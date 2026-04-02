Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 3 квітня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського

3 квітня православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Це свято присвячене мужності та непохитності духовного наставника, який обрав шлях страждань за істину, відмовившись іти на компроміси з владою у питаннях віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Микити Сповідника

Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва фото 1

Преподобний Микита народився у Віфінії (Мала Азія) у VIII столітті. З юних років він присвятив себе служінню в Мидикійському монастирі, де згодом став ігуменом. Його життя припало на часи жорстоких іконоборчих гонінь за правління імператора Лева Вірменина.

Коли ієрархи та віряни зазнавали тиску з вимогою відмовитися від шанування святих ікон, Микита став одним із найгучніших голосів на захист православної традиції. За свою непохитність він був кинутий до в’язниці, де провів шість років у важких умовах. Незважаючи на тортури та спроби підкупу, він залишився вірним своїм переконанням. За свідченнями сучасників, Господь наділив Микиту даром чудотворення: він зцілював хворих та допомагав тим, хто втратив надію. Після смерті імператора-гонителя Микита повернувся до чернечого подвигу, залишивши по собі приклад духовної незламності.

Молитви дня

О, святий отче Микито, сповіднику Христовий! Ти, що вистояв у випробуваннях і не злякався мук за правду Божу, почуй нас сьогодні. У часи сумнівів та тривог подай нам частку своєї мужності. Допомоги нам відрізняти істину від омани, триматися віри правої та захищати справедливість. Моли Господа за мир у наших оселях та спокій у наших душах.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Микита-водопій». Вважалося, що саме 3 квітня після зимової сплячки прокидається водяник. Рибалки намагалися задобрити його кашею або хлібом, щоб він не рвав сіті та сприяв гарному вилову.

Лід на річках: Якщо лід до цього дня ще не скрес повністю, то весна обіцяє бути холодною та затяжною.

  • Цвітіння підбілу (мати-й-мачухи): Якщо квіти вже розкрилися, то квітень буде теплим, а літо настане вчасно.
  • Поведінка птахів: Грім у цей день (якщо почуєте) віщує багатий врожай зернових.
  • Сині хмари на вечірньому небі – до зміни погоди та опадів.
  • Якщо верба почала пушитися – час починати перші роботи в саду.
  • Високий рівень води в річках – до доброго сінокосу, але складного року для посівів у низинах.
  • Велика кількість березового соку – до дощового літа.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua