Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
Свята 3 квітня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського
3 квітня православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Це свято присвячене мужності та непохитності духовного наставника, який обрав шлях страждань за істину, відмовившись іти на компроміси з владою у питаннях віри.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті преподобного Микити Сповідника
Преподобний Микита народився у Віфінії (Мала Азія) у VIII столітті. З юних років він присвятив себе служінню в Мидикійському монастирі, де згодом став ігуменом. Його життя припало на часи жорстоких іконоборчих гонінь за правління імператора Лева Вірменина.
Коли ієрархи та віряни зазнавали тиску з вимогою відмовитися від шанування святих ікон, Микита став одним із найгучніших голосів на захист православної традиції. За свою непохитність він був кинутий до в’язниці, де провів шість років у важких умовах. Незважаючи на тортури та спроби підкупу, він залишився вірним своїм переконанням. За свідченнями сучасників, Господь наділив Микиту даром чудотворення: він зцілював хворих та допомагав тим, хто втратив надію. Після смерті імператора-гонителя Микита повернувся до чернечого подвигу, залишивши по собі приклад духовної незламності.
Молитви дня
О, святий отче Микито, сповіднику Христовий! Ти, що вистояв у випробуваннях і не злякався мук за правду Божу, почуй нас сьогодні. У часи сумнівів та тривог подай нам частку своєї мужності. Допомоги нам відрізняти істину від омани, триматися віри правої та захищати справедливість. Моли Господа за мир у наших оселях та спокій у наших душах.
Амінь
Народні вірування та прикмети
У народному календарі цей день отримав назву «Микита-водопій». Вважалося, що саме 3 квітня після зимової сплячки прокидається водяник. Рибалки намагалися задобрити його кашею або хлібом, щоб він не рвав сіті та сприяв гарному вилову.
Лід на річках: Якщо лід до цього дня ще не скрес повністю, то весна обіцяє бути холодною та затяжною.
- Цвітіння підбілу (мати-й-мачухи): Якщо квіти вже розкрилися, то квітень буде теплим, а літо настане вчасно.
- Поведінка птахів: Грім у цей день (якщо почуєте) віщує багатий врожай зернових.
- Сині хмари на вечірньому небі – до зміни погоди та опадів.
- Якщо верба почала пушитися – час починати перші роботи в саду.
- Високий рівень води в річках – до доброго сінокосу, але складного року для посівів у низинах.
- Велика кількість березового соку – до дощового літа.
Коментарі — 0