Місячний календар на квітень 2026: дати нового та повного Місяця

Місячний гід на квітень 2026: час розквіту, зміцнення позицій та реалізації амбітних планів

Квітень 2026 року – це період стабілізації та активного зростання. Після весняного рівнодення природа остаточно прокидається, а разом із нею набирають обертів усі життєві процеси. Квітневий цикл вимагає від нас наполегливості та прагматизму. Розуміння фаз Місяця допоможе вам правильно розподілити внутрішній ресурс, щоб не лише розпочати нові справи, а й надати їм стійкої динаміку розвитку.

«Главком» публікує актуальний місячний гід на квітень 2026 року з ключовими датами для кар'єри, здоров’я та гармонізації простору.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У квітні 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

Повня (Кульмінація) : 2 квітня.

: 2 квітня. Спадаючий Місяць (Очищення та завершення) : 3–16 квітня.

: 3–16 квітня. Молодик (Нові старти та планування) : 17 квітня.

: 17 квітня. Зростаючий Місяць (Накопичення та дія): 18–30 квітня.

Місячний календар на квітень 2026

2 квітня: Повний Місяць – «Рожева Повня» та час емоційної ясності

Перша повня квітня (2 квітня) традиційно називається «Рожевою» (Pink Moon) на честь перших весняних квітів, що вкривають землю. Це час максимальної інтенсивності почуттів та висвітлення прихованих нюансів у справах. Повня у квітні ідеально підходить для того, щоб підбити підсумки першого кварталу року. Спрямуйте енергію на зміцнення партнерських стосунків та публічні виступи. Будьте уважні до деталей – у цей день правда часто виходить на поверхню.

17 квітня: Новий Місяць – Час закладання фундаменту та стратегічних пауз

Молодик (17 квітня) – це момент енергетичного «перезавантаження». День, коли варто зупинитися і чітко сформулювати цілі на найближчий місяць. Енергія молодика сприяє розробці складних проєктів та плануванню великих покупок. Це ідеальний час для внутрішньої тиші, медитації та візуалізації майбутніх перемог. Починайте діяти на наступний день після молодика, коли з’явиться перший серп молодого Місяця.

Як спланувати квітень 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для активних дій (18–30 квітня)

Друга половина квітня, коли Місяць зростає, стане часом для впевненого руху вперед:

Бізнес та кар'єра: Запуск рекламних кампаній, проведення важливих переговорів, розширення штату чи зміна сфери діяльності.

Запуск рекламних кампаній, проведення важливих переговорів, розширення штату чи зміна сфери діяльності. Фінанси: Сприятливий час для оформлення довгострокових інвестицій та придбання нерухомості або техніки.

Сприятливий час для оформлення довгострокових інвестицій та придбання нерухомості або техніки. Краса та догляд: Процедури, спрямовані на живлення та відновлення (маски, вітамінні курси). Стрижки у цей час сприятимуть зміцненню коренів.

Час для аналізу та звільнення від зайвого (3–16 квітня)

Період після повні – найкращий час для наведення ладу в усіх сферах: