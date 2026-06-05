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Порожні пляжі та зруйновані бази: на що перетворилася курортна Затока

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Порожні пляжі та зруйновані бази: на що перетворилася курортна Затока
Російські удари змінили Затоку до невпізнаваності
фото: Суспільне

Колись курорт приймав мільйони туристів, а сьогодні місцеві жителі говорять про занепад, обстріли та закритий сезон

Напередодні літнього сезону Затока на Одещині, яка до повномасштабної війни була одним із найпопулярніших морських курортів України, залишається без туристів. Через безпекову ситуацію відпочинок на узбережжі Чорного моря заборонений, а значна частина туристичної інфраструктури зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком».

Знищена туристична інфраструктура

За даними Кароліно-Бугазької громади, від початку повномасштабного вторгнення у Затоці пошкоджено або знищено 56 баз відпочинку та громадських будівель.

Порожні пляжі та зруйновані бази: на що перетворилася курортна Затока фото 1
фото: Суспільне

Наприкінці травня курорт традиційно розпочинав туристичний сезон. У цей період відкривалися готелі, бази відпочинку та заклади харчування, а пляжі починали приймати перших відпочивальників. Наразі більшість туристичних об'єктів не працює, а узбережжя залишається закритим для відвідування.

Порожні пляжі та зруйновані бази: на що перетворилася курортна Затока фото 2
фото: Суспільне

Місцеві жителі зазначають, що за роки війни курорт змінився до невпізнаваності. Частина населення виїхала, туристичний потік практично зник, а життя селища сьогодні значною мірою залежить від небагатьох працюючих магазинів, кафе та інших об'єктів сфери послуг. Попри це, мешканці сподіваються на завершення війни та повернення відпочивальників.

Яких втрат зазнала громада

За словами голови Кароліно-Бугазької громади Андрія Апанасенка, найбільших втрат зазнала саме туристична та соціальна інфраструктура.

«40 баз відпочинку, деякі постраждали двічі. Три санаторії розбиті, будівля Затоківської селищної ради, будівля Затоківського дошкільного закладу. Чотири магазини розбиті, два спортивно-розважальних комплекси, будівля Кароліно-Бугазького ліцею. Всього 56 будівель громадського призначення та баз відпочинку. Це такі, які не можуть уже функціонувати, вони розбиті вщент», – повідомив посадовець.

За інформацією громади, серед пошкоджених об'єктів є бази відпочинку, санаторії, освітні заклади, адміністративні будівлі та торговельні об'єкти. Частина з них зазнавала російських ударів неодноразово.

Пляжі залишаються закритими

Попри початок літа, відпочинок на узбережжі Чорного моря в межах Затоки залишається забороненим. У громаді наголошують, що пляжі курорту у 2026 році залишаються закритими, а також продовжують діяти обмеження, запроваджені Одеською обласною військовою адміністрацією.

До повномасштабної війни Затока була одним із найбільших курортних центрів України. За оцінками місцевих підприємців, щороку тут відпочивали мільйони туристів з різних регіонів країни.

Нагадаємо, що озеро Молодості на території курорту «Буковель» пройшло міжнародну сертифікацію Blue Flag, яка підтверджує відповідність найвищим стандартам якості води, безпеки, екологічного менеджменту та доступності для відпочивальників. 

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Теги: війна туризм Одещина Затока

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