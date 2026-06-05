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Нове свято в Україні. 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нове свято в Україні. 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем
Україна стала першою державою у світі, де створено Сили безпілотних систем (СБС) як окремий рід військ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

11 червня 2025 року майор Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», офіційно приступив до виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем

В Україні з'явиться нове професійне свято. 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

«Україна першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем – святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій», – написала Свириденко.

Сили безпілотних систем (СБС)окремий рід військ Збройних сил України. До завдань СБС входять розвідка, ураження цілей, коригування вогню, далекобійні удари по тилових об'єктах противника, а також застосування наземних і морських безпілотних платформ. Першим командувачем СБС був Вадим Сухаревський. У червні 2025 року Сили безпілотних систем очолив Роберт Бровді («Мадяр») – засновник підрозділу «Птахи Мадяра». За час війни безпілотники стали одним із ключових інструментів Сил оборони України на фронті та в глибокому тилу противника.

«День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає. Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА і НРК, на передовій і за лінією бойових дій знищення техніки, логістики, штаб і наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу. Ви не лише нищите ворога, ви робити так, щоб світ це бачив і вірив в Україну. Слава Україні!», – додала прем'єрка.

Нагадаємо, угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. 

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Теги: безпілотник Юлія Свириденко свято Роберт Бровді

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