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Чотири області без світла: Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чотири області без світла: Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі
Рятувальники працюють на місці влучання у Дніпропетровській області
фото: ДСНС

Застосування обмежень сьогодні, 5 червня не прогнозується

Мінестерство енергетики України розповіло про оперативну ситуацію в енергосистемі країни, пише «Главком».

Станом на ранок 5 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

«Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Через негоду без електропостачання залишаються 3 населених пункти на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру та енергетиків. Вранці, 4 червня окупанти атакували автомобіль АТ «Сумиобленерго».

Як повідомлялось, унаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 2 червня пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної та нафтогазової інфраструктури України. Частина споживачів у Києві та семи областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

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Теги: енергетика Міненерго відключення світла

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