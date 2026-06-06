На Київщині та заході України дощитиме з грозами: погода на 6 червня 2026 року

На притоках Дністра у Хмельницькій та Вінницькій областях підніметься рівень води

Вдень у столиці синоптики обіцяють 26–28° тепла

У суботу, 6 червня, в Україні хмарно з проясненнями, у західних та центральних областях очікуються помірні, місцями значні дощі з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. У західних областях, а вдень також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій – помірні, місцями значні дощі та грози. На решті території переважно без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі 14–19°; вдень 24–29°, у західних областях 20–25°.

Гідрологічне попередження

Через очікувані опади 6–8 червня на лівих притоках Дністра у Хмельницькій та Вінницькій областях прогнозується підвищення рівнів води на 0,2–0,7 м без негативних наслідків. У місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого стоку.

У суботу, 6 червня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірні, місцями значні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по області вночі 14–19°, вдень 24–29°; у Києві вночі 17–19°, вдень 26–28°.

Нагадаємо, червень в Україні стартував із мінливим характером: холодне скандинавське повітря поступилося місцем теплішим масам із Західної Європи, проте атмосферні фронти й далі тримають країну на «гойдалці» між літньою теплою та весняною прохолодою. Чого чекати найближчими днями – синоптики розповіли у прогнозі погоди на 1–7 червня 2026 року: дощі, грози і температурні стрибки супроводжуватимуть українців до кінця тижня.

Тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди – Україна поки залишається осторонь цих аномалій.