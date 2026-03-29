Посівний календар на квітень 2026: час великої висадки та пробудження відкритого ґрунту
Актуальний календар для городників та садівників на розпал весняних робіт
У квітні садівники та городники переходять від підвіконь до реальних справ на ділянках. Це місяць «великої землі», коли ґрунт достатньо прогрівається для перших посівів холодостійких культур у відкритий ґрунт, а розсада томатів та перців вимагає максимальної уваги та загартовування. Квітнева погода мінлива: сонячні дні можуть чергуватися з підступними зворотними заморозками, що вимагає від господарів пильності та готовності вкрити молоді сходи агроволокном.
«Главком» підготував докладний місячий календар садівника на квітень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші зусилля принесли багатий врожай, а рослини були стійкими до хвороб.
Сприятливі та несприятливі дні у квітні
Квітень – це час, коли природа дає рослинам енергію для стрімкого розвитку. У цей період важливо вчасно провести підживлення озимих культур та розпочати масову висадку ранніх овочів.
- Сприятливі дні для посіву та робіт: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 квітня.
- Несприятливі дні для будь-яких робіт: 2, 11, 12, 17 квітня.
Місячний посівний календар на квітень 2026 року
|Культура
|Сприятливі дні (числа місяця)
|Коренеплоди
|Картопля, топінамбур
|3-5, 9, 10
|Батат
|4, 5, 9, 10, 13-15, 19, 26-28
|Морква, буряк, пастернак
|3-5, 9, 10
|Редис, редька, ріпа
|1, 3-5, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Селера, петрушка на корінь
|3-10
|Цибулеві
|Цибуля ріпчаста
|3-5, 9, 10
|Цибуля на зелень, шніт
|1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Часник
|1, 3-10, 19, 29, 30
|Цибуля порей
|1, 3-10, 19, 29, 30
|Овочі до столу та на зберігання
|Томати, фізаліс
|4, 5, 9, 10, 19, 22, 23
|Перець, баклажани
|1, 3-5, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30
|Огірки
|4, 5, 9, 10, 12-15, 19, 22, 23
|Брокколі, цвітна капуста
|1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30
|Рання капуста, кейл
|1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Середня та пізня капуста
|1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30
|Селера черешкова
|9, 10, 13-15, 19, 22, 23
|Спаржа
|9, 10, 19, 24-28
|Кабачки, патисони, гарбуз
|1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Баштанні
|4, 5, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23
|Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут)
|1, 3, 9, 10, 19-21, 29, 30
|Кукурудза
|1, 3, 29, 30
|Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито)
|1, 19, 22, 23, 29, 30
|Соняшник
|1, 3, 24, 25, 29, 30
|Міцелій
|4, 5, 9, 10, 19, 22, 23
|Зелень та трави
|Салати, цикорій
|1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Шпинат
|1, 3-10, 19, 22, 23, 29, 30
|Рукола, крес, листова гірчиця
|1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Мангольд, щавель
|1, 3, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Кріп, петрушка, кінза
|1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Базилік, материнка, розмарин
|1, 3-10, 19, 22, 23, 29, 30
|Лікарські та чайні культури
|1, 3, 19, 22, 23, 29, 30
|Мікрозелень
|1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
|Ягідно-плодовий сад
|Суниця та полуниця
|4, 5, 9, 10, 19-23
|Яблуня
|6-10, 19
|Груша, айва
|1, 3-5, 9, 10, 19, 29, 30
|Абрикос, вишня, слива, персик
|1, 3-10, 19, 29, 30
|Черешня
|19, 24, 25
|Волоський горіх, фундук
|19
|Калина, шипшина, горобина
|3-8, 19, 22, 23
|Обліпиха
|6-8, 19, 22, 23
|Глід
|4, 5, 19
|Смородина
|4, 5, 9, 10, 19, 22-25
|Малина, ожина
|4, 5, 19-23
|Аґрус
|4, 5, 9, 10, 19, 22, 23
|Виноград
|4-10
|Декоративні рослини
|Газони та грунтопокривні рослини
|1, 3, 6-8, 22, 23, 26-30
|Сидерати
|6-8, 19, 22, 23, 26-28
|Однорічники
|1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 26-30
|Цибулинні та бульбові
|4, 5, 9, 10, 13-15, 19-21, 26-28
|Трав’янисті багаторічники
|1, 3, 19, 22, 23, 26-30
|Хвойні
|6-8, 26-28
|Живі огорожі
|6-8, 24, 25
|Чагарники та дерева
|1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22-30
|Ліани
|6-8, 20, 21, 26-28
- 1–2 квітня: Дні перед повнею та сама Повня. Роботи з рослинами вкрай небажані. Можна зайнятися плануванням квітників або підготовкою опор для витких рослин.
- 3–6 квітня: Спадний Місяць. Найкращий час для посадки картоплі, цибулі-сіянки, часнику та коренеплодів (моркви, буряка, редиски). Енергія Місяця спрямована в корінь.
- 7–9 квітня: Сприятливий період для боротьби з ґрунтовими шкідниками та обробки саду від грибкових захворювань. Полив має бути помірним.
- 10–14 квітня: Час для пікірування пізньої розсади та висадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів. Рослини швидко приживуться на новому місці.
- 15–17 квітня: Дні навколо Молодика. Період спокою. Рекомендується лише легке розпушування сухої землі та видалення бур'янів. Посіви та пересадки заборонені.
- 18–22 квітня: Місяць, що зростає. Ідеальний час для посіву у відкритий ґрунт зелені (салат, кріп, петрушка), капусти, бобових та квітів. Розсада, висаджена в ці дні, матиме міцне стебло.
- 23–25 квітня: Гарний період для висадки розсади в теплиці. Полив та підживлення органічними добривами дадуть чудовий результат.
- 26–28 квітня: Активна робота в саду: щеплення дерев, формування крони кущів, висадка декоративних багаторічників.
- 29–30 квітня: Дні перед черговою зміною фаз. Краще присвятити час прибиранню території, підготовці компостних ям та мульчуванню грядок для збереження вологи.
Ключові роботи в квітні:
- Посів холодостійких культур: морква, пастернак, петрушка та редиска вже не бояться нічних прохолод.
- Загартовування розсади: поступово збільшуйте час перебування рослин на вулиці, готуючи їх до висадки у відкритий ґрунт у травні.
- Обробка полуниці: прорихліть міжряддя, видаліть старі вуса та підживіть кущі комплексними добривами.
- Санітарна чистка: видаліть сухі пагони малини та обробіть кущі смородини від кліща до розпускання бруньок.
- Догляд за газоном: вичешіть стару траву, проведіть аерацію та перше підживлення для насиченого зеленого кольору.
