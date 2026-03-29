Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Посівний календар на квітень 2026: час великої висадки та пробудження відкритого ґрунту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Посівний календар на квітень 2026: час великої висадки та пробудження відкритого ґрунту
Посівний календар на квітень 2026 року: графік висадки овочів та квітів
Актуальний календар для городників та садівників на розпал весняних робіт

У квітні садівники та городники переходять від підвіконь до реальних справ на ділянках. Це місяць «великої землі», коли ґрунт достатньо прогрівається для перших посівів холодостійких культур у відкритий ґрунт, а розсада томатів та перців вимагає максимальної уваги та загартовування. Квітнева погода мінлива: сонячні дні можуть чергуватися з підступними зворотними заморозками, що вимагає від господарів пильності та готовності вкрити молоді сходи агроволокном.

«Главком» підготував докладний місячий календар садівника на квітень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші зусилля принесли багатий врожай, а рослини були стійкими до хвороб.

Сприятливі та несприятливі дні у квітні

Квітень – це час, коли природа дає рослинам енергію для стрімкого розвитку. У цей період важливо вчасно провести підживлення озимих культур та розпочати масову висадку ранніх овочів.

  • Сприятливі дні для посіву та робіт: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 квітня.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 2, 11, 12, 17 квітня.

Місячний посівний календар на квітень 2026 року

Посівний календар на квітень 2026: час великої висадки та пробудження відкритого ґрунту фото 1

Посівний календар на лютий 2026 – таблиця

Культура Сприятливі дні (числа місяця)
Коренеплоди
Картопля, топінамбур 3-5, 9, 10
Батат 4, 5, 9, 10, 13-15, 19, 26-28
Морква, буряк, пастернак 3-5, 9, 10
Редис, редька, ріпа 1, 3-5, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Селера, петрушка на корінь 3-10
Цибулеві
Цибуля ріпчаста 3-5, 9, 10
Цибуля на зелень, шніт 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Часник 1, 3-10, 19, 29, 30
Цибуля порей 1, 3-10, 19, 29, 30
Овочі до столу та на зберігання
Томати, фізаліс 4, 5, 9, 10, 19, 22, 23
Перець, баклажани 1, 3-5, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30
Огірки 4, 5, 9, 10, 12-15, 19, 22, 23
Брокколі, цвітна капуста 1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30
Рання капуста, кейл 1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Середня та пізня капуста 1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 29, 30
Селера черешкова 9, 10, 13-15, 19, 22, 23
Спаржа 9, 10, 19, 24-28
Кабачки, патисони, гарбуз 1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Баштанні 4, 5, 9, 10, 13-15, 19, 22, 23
Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) 1, 3, 9, 10, 19-21, 29, 30
Кукурудза 1, 3, 29, 30
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 1, 19, 22, 23, 29, 30
Соняшник 1, 3, 24, 25, 29, 30
Міцелій 4, 5, 9, 10, 19, 22, 23
Зелень та трави
Салати, цикорій 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Шпинат 1, 3-10, 19, 22, 23, 29, 30
Рукола, крес, листова гірчиця 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Мангольд, щавель 1, 3, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Кріп, петрушка, кінза 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Базилік, материнка, розмарин 1, 3-10, 19, 22, 23, 29, 30
Лікарські та чайні культури 1, 3, 19, 22, 23, 29, 30
Мікрозелень 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29, 30
Ягідно-плодовий сад
Суниця та полуниця 4, 5, 9, 10, 19-23
Яблуня 6-10, 19
Груша, айва 1, 3-5, 9, 10, 19, 29, 30
Абрикос, вишня, слива, персик 1, 3-10, 19, 29, 30
Черешня 19, 24, 25
Волоський горіх, фундук 19
Калина, шипшина, горобина 3-8, 19, 22, 23
Обліпиха 6-8, 19, 22, 23
Глід 4, 5, 19
Смородина 4, 5, 9, 10, 19, 22-25
Малина, ожина 4, 5, 19-23
Аґрус 4, 5, 9, 10, 19, 22, 23
Виноград 4-10
Декоративні рослини
Газони та грунтопокривні рослини 1, 3, 6-8, 22, 23, 26-30
Сидерати 6-8, 19, 22, 23, 26-28
Однорічники 1, 3, 9, 10, 19, 22, 23, 26-30
Цибулинні та бульбові 4, 5, 9, 10, 13-15, 19-21, 26-28
Трав’янисті багаторічники 1, 3, 19, 22, 23, 26-30
Хвойні 6-8, 26-28
Живі огорожі 6-8, 24, 25
Чагарники та дерева 1, 3, 9, 10, 13-15, 19, 22-30
Ліани 6-8, 20, 21, 26-28

Місячний посівний календар на квітень 2026 року

  • 1–2 квітня: Дні перед повнею та сама Повня. Роботи з рослинами вкрай небажані. Можна зайнятися плануванням квітників або підготовкою опор для витких рослин.
  • 3–6 квітня: Спадний Місяць. Найкращий час для посадки картоплі, цибулі-сіянки, часнику та коренеплодів (моркви, буряка, редиски). Енергія Місяця спрямована в корінь.
  • 7–9 квітня: Сприятливий період для боротьби з ґрунтовими шкідниками та обробки саду від грибкових захворювань. Полив має бути помірним.
  • 10–14 квітня: Час для пікірування пізньої розсади та висадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів. Рослини швидко приживуться на новому місці.
  • 15–17 квітня: Дні навколо Молодика. Період спокою. Рекомендується лише легке розпушування сухої землі та видалення бур'янів. Посіви та пересадки заборонені.
  • 18–22 квітня: Місяць, що зростає. Ідеальний час для посіву у відкритий ґрунт зелені (салат, кріп, петрушка), капусти, бобових та квітів. Розсада, висаджена в ці дні, матиме міцне стебло.
  • 23–25 квітня: Гарний період для висадки розсади в теплиці. Полив та підживлення органічними добривами дадуть чудовий результат.
  • 26–28 квітня: Активна робота в саду: щеплення дерев, формування крони кущів, висадка декоративних багаторічників.
  • 29–30 квітня: Дні перед черговою зміною фаз. Краще присвятити час прибиранню території, підготовці компостних ям та мульчуванню грядок для збереження вологи.

Ключові роботи в квітні:

  • Посів холодостійких культур: морква, пастернак, петрушка та редиска вже не бояться нічних прохолод.
  • Загартовування розсади: поступово збільшуйте час перебування рослин на вулиці, готуючи їх до висадки у відкритий ґрунт у травні.
  • Обробка полуниці: прорихліть міжряддя, видаліть старі вуса та підживіть кущі комплексними добривами.
  • Санітарна чистка: видаліть сухі пагони малини та обробіть кущі смородини від кліща до розпускання бруньок.
  • Догляд за газоном: вичешіть стару траву, проведіть аерацію та перше підживлення для насиченого зеленого кольору.
🚩 Важливо: Вказані дати є рекомендаційними. Завжди зважайте на реальні погодні умови у вашому регіоні та температуру ґрунту (вона має бути не нижче +8°C для більшості культур).

Читайте також:

Теги: рослини овочі фрукти календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua