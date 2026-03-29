Посівний календар на квітень 2026: час великої висадки та пробудження відкритого ґрунту

Посівний календар на квітень 2026 року: графік висадки овочів та квітів

Актуальний календар для городників та садівників на розпал весняних робіт

У квітні садівники та городники переходять від підвіконь до реальних справ на ділянках. Це місяць «великої землі», коли ґрунт достатньо прогрівається для перших посівів холодостійких культур у відкритий ґрунт, а розсада томатів та перців вимагає максимальної уваги та загартовування. Квітнева погода мінлива: сонячні дні можуть чергуватися з підступними зворотними заморозками, що вимагає від господарів пильності та готовності вкрити молоді сходи агроволокном.

«Главком» підготував докладний місячий календар садівника на квітень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші зусилля принесли багатий врожай, а рослини були стійкими до хвороб.

Сприятливі та несприятливі дні у квітні

Квітень – це час, коли природа дає рослинам енергію для стрімкого розвитку. У цей період важливо вчасно провести підживлення озимих культур та розпочати масову висадку ранніх овочів.

Сприятливі дні для посіву та робіт: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 квітня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 2, 11, 12, 17 квітня.

Місячний посівний календар на квітень 2026 року

Культура Сприятливі дні (числа місяця) Коренеплоди Картопля, топінамбур Батат Морква, буряк, пастернак Редис, редька, ріпа Селера, петрушка на корінь Цибулеві Цибуля ріпчаста Цибуля на зелень, шніт Часник Цибуля порей Овочі до столу та на зберігання Томати, фізаліс Перець, баклажани Огірки Брокколі, цвітна капуста Рання капуста, кейл Середня та пізня капуста Селера черешкова Спаржа Кабачки, патисони, гарбуз Баштанні Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) Кукурудза Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) Соняшник Міцелій Зелень та трави Салати, цикорій Шпинат Рукола, крес, листова гірчиця Мангольд, щавель Кріп, петрушка, кінза Базилік, материнка, розмарин Лікарські та чайні культури Мікрозелень Ягідно-плодовий сад Суниця та полуниця Яблуня Груша, айва Абрикос, вишня, слива, персик Черешня Волоський горіх, фундук Калина, шипшина, горобина Обліпиха Глід Смородина Малина, ожина Аґрус Виноград Декоративні рослини Газони та грунтопокривні рослини Сидерати Однорічники Цибулинні та бульбові Трав’янисті багаторічники Хвойні Живі огорожі Чагарники та дерева Ліани

1–2 квітня: Дні перед повнею та сама Повня. Роботи з рослинами вкрай небажані. Можна зайнятися плануванням квітників або підготовкою опор для витких рослин.

3–6 квітня: Спадний Місяць. Найкращий час для посадки картоплі, цибулі-сіянки, часнику та коренеплодів (моркви, буряка, редиски). Енергія Місяця спрямована в корінь.

7–9 квітня: Сприятливий період для боротьби з ґрунтовими шкідниками та обробки саду від грибкових захворювань. Полив має бути помірним.

10–14 квітня: Час для пікірування пізньої розсади та висадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів. Рослини швидко приживуться на новому місці.

15–17 квітня: Дні навколо Молодика. Період спокою. Рекомендується лише легке розпушування сухої землі та видалення бур'янів. Посіви та пересадки заборонені.

18–22 квітня: Місяць, що зростає. Ідеальний час для посіву у відкритий ґрунт зелені (салат, кріп, петрушка), капусти, бобових та квітів. Розсада, висаджена в ці дні, матиме міцне стебло.

23–25 квітня: Гарний період для висадки розсади в теплиці. Полив та підживлення органічними добривами дадуть чудовий результат.

26–28 квітня: Активна робота в саду: щеплення дерев, формування крони кущів, висадка декоративних багаторічників.

29–30 квітня: Дні перед черговою зміною фаз. Краще присвятити час прибиранню території, підготовці компостних ям та мульчуванню грядок для збереження вологи.

Ключові роботи в квітні:

Посів холодостійких культур: морква, пастернак, петрушка та редиска вже не бояться нічних прохолод.

Загартовування розсади: поступово збільшуйте час перебування рослин на вулиці, готуючи їх до висадки у відкритий ґрунт у травні.

Обробка полуниці: прорихліть міжряддя, видаліть старі вуса та підживіть кущі комплексними добривами.

Санітарна чистка: видаліть сухі пагони малини та обробіть кущі смородини від кліща до розпускання бруньок.

Догляд за газоном: вичешіть стару траву, проведіть аерацію та перше підживлення для насиченого зеленого кольору.