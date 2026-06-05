Яке релігійне свято відзначається 6 червня 2026: традиції та молитва

Свята 6 червня в церковному календарі – День пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона

6 червня православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Висаріона, єгипетського чудотворця, та Іларіона Нового, ігумена Далматського. Це свято присвячене глибокій вірі, аскетичному подвигу та непохитній стійкості святих мужів, які присвятили своє життя служінню Богові.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона

6 червня православні віряни за новоюліанським календарем згадують двох видатних християнських рушителів духу. Преподобний Висаріон жив у Єгипті у V столітті. З юності він обрав шлях суворого чернечого життя, мандрував пустелями й ніколи не мав постійного житла. За переказами, його молитва мала таку силу, що Господь наділив преподобного даром чудотворення: він міг зцілювати хворих, зупиняти спеку, перетворювати солону морську воду на питну та навіть переходити річки пішки.

Преподобний Іларіон Новий жив у IX столітті й очолював Далматську обитель у Константинополі. Під час правління імператора Лева Вірменина спалахнули жорстокі гоніння на шанувальників святих ікон. Іларіон відкрито виступив проти єресі, за що його схопили, морили голодом, піддали жорстоким тортурам і кинули до в'язниці. Попри багаторічні страждання й заслання, святий не зрікся своєї віри, за що отримав від Бога вічний спокій та заступництво.

Молитви дня

О, святі угодники Божі, преподобні отче Висаріоне та отче Іларіоне! До вас, як до теплих молитовників і заступників наших, зі щирим серцем звертаємося. Вислухайте благання наші та умоліть Милосердного Господа, щоб оберіг Він душі наші від спокус, зміцнив у вірі правдивій та дарував мир землі нашій. Виявили ви мужність і терпіння у випробуваннях земних, тож подайте і нам силу духу долати всі негаразди та жити в любові й праведності. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки ретельно спостерігали за природою цього дня, вірячи, що її знаки можуть передбачити погоду на літо: