Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Скільки буде робочих днів у другому місяці весни
Квітень 2026 року в Україні – це період остаточного утвердження весни та час найважливіших духовних подій року. Цьогоріч квітень об’єднує в собі дні глибокої пам’яті, професійної гордості та найбільше християнське свято – Великдень. Це місяць, коли кожен крок до відновлення та кожна ініціатива на підтримку війська стають основою нашої майбутньої стабільності.
Календар робочих, вихідних та святкових днів за квітень
У квітні 2026 року, який має 30 календарних днів, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Це означає, що офіційні державні свята, які припадають на будні або вихідні, не передбачають додаткових днів для відпочинку.
- Робочі дні (пн–пт): 1–3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–30 квітня (всього 22 робочих дні).
- Вихідні дні (сб–нд): 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 квітня (всього 8 вихідних днів).
Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святковий день 12 квітня (Великдень), що припадає на неділю, не переноситься на наступний за ним понеділок. 13 квітня буде звичайним робочим днем.
Важливі свята в Україні у квітні 2026 року
- 5 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
- 12 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння).
- 30 квітня – День прикордонника України.
На квітень припадає чимало професійних та міжнародних подій:
- 1 квітня – День сміху, Міжнародний день птахів.
- 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму.
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки.
- 5 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), День геолога.
- 7 квітня – Всесвітній день здоров'я.
- 8 квітня – Міжнародний день ромів.
- 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
- 12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України.
- 13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України.
- 15 квітня – День фахівця з радіоелектронної боротьби.
- 18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць та культури, День довкілля.
- 28 квітня – День охорони праці.
- 21 квітня – Радониця (Проводи).
- 22 квітня – Всесвітній день Землі.
- 23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права, День психолога.
- 26 квітня - Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу).
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці.
- 29 квітня – Міжнародний день танцю.
- 30 квітня – День джазу.
