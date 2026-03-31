Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Скільки буде робочих днів у другому місяці весни

Квітень 2026 року в Україні – це період остаточного утвердження весни та час найважливіших духовних подій року. Цьогоріч квітень об’єднує в собі дні глибокої пам’яті, професійної гордості та найбільше християнське свято – Великдень. Це місяць, коли кожен крок до відновлення та кожна ініціатива на підтримку війська стають основою нашої майбутньої стабільності.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за квітень

У квітні 2026 року, який має 30 календарних днів, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Це означає, що офіційні державні свята, які припадають на будні або вихідні, не передбачають додаткових днів для відпочинку.

1–3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–30 квітня (всього 22 робочих дні). Вихідні дні (сб–нд): 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 квітня (всього 8 вихідних днів).

Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святковий день 12 квітня (Великдень), що припадає на неділю, не переноситься на наступний за ним понеділок. 13 квітня буде звичайним робочим днем.

Важливі свята в Україні у квітні 2026 року

5 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

12 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння).

30 квітня – День прикордонника України.

На квітень припадає чимало професійних та міжнародних подій: