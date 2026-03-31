Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Максим Бурич
Скільки буде робочих днів у другому місяці весни

Квітень 2026 року в Україні – це період остаточного утвердження весни та час найважливіших духовних подій року. Цьогоріч квітень об’єднує в собі дні глибокої пам’яті, професійної гордості та найбільше християнське свято – Великдень. Це місяць, коли кожен крок до відновлення та кожна ініціатива на підтримку війська стають основою нашої майбутньої стабільності.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на квітень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за квітень

У квітні 2026 року, який має 30 календарних днів, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Це означає, що офіційні державні свята, які припадають на будні або вихідні, не передбачають додаткових днів для відпочинку.

  • Робочі дні (пн–пт): 1–3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–30 квітня (всього 22 робочих дні).
  • Вихідні дні (сб–нд): 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 квітня (всього 8 вихідних днів).

Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святковий день 12 квітня (Великдень), що припадає на неділю, не переноситься на наступний за ним понеділок. 13 квітня буде звичайним робочим днем.

Важливі свята в Україні у квітні 2026 року

  • 5 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
  • 12 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння).
  • 30 квітня – День прикордонника України.

На квітень припадає чимало професійних та міжнародних подій:

  • 1 квітня – День сміху, Міжнародний день птахів.
  • 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму.
  • 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки.
  • 5 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), День геолога.
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров'я.
  • 8 квітня – Міжнародний день ромів.
  • 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
  • 12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України.
  • 13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України.
  • 15 квітня – День фахівця з радіоелектронної боротьби.
  • 18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць та культури, День довкілля.
  • 28 квітня – День охорони праці.
  • 21 квітня – Радониця (Проводи).
  • 22 квітня – Всесвітній день Землі.
  • 23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права, День психолога.
  • 26 квітня - Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу).
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці.
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю.
  • 30 квітня – День джазу.

Читайте також

14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
14 березня, 06:45
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
25 лютого, 22:45
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 лютого, 00:00
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:00
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
10 березня, 22:00
20 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 березня, 00:00
Попри всі труднощі, Аріна продовжує адаптуватися до нового середовища
Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах
22 березня, 20:15
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня, 00:00

Як працює «Серце Азовсталі». Директорка проєкту розповіла про досвід допомоги захисникам
Як працює «Серце Азовсталі». Директорка проєкту розповіла про досвід допомоги захисникам
Майже кожен п’ятий українець стикався минулого року з корупцією: дослідження НАЗК
Майже кожен п’ятий українець стикався минулого року з корупцією: дослідження НАЗК
УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння: що відомо
УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння: що відомо
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці

Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії
Сьогодні, 20:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Сьогодні, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Сьогодні, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
