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6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 6 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 червня в Україні відзначають День журналіста. У світі відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих преподобних Висаріона та Іларіона.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День журналіста України

6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це щорічне професійне свято було встановлене указом президента України 1994 року на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду журналістів. Дата обрана не випадково: саме 6 червня Спілку журналістів України було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів.

В умовах сучасності українські медійники виконують надважливу місію – вони тримають інформаційний фронт, ризикують життям на передовій задля фіксації воєнних злочинів та оперативно інформують суспільство. Праця журналіста є вагомою складовою національної безпеки, демократії та боротьби за правду в глобальному світі.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби зі шкідниками

6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день започаткований за ініціативи Китайської асоціації контролю за шкідниками та підтриманий світовими організаціями охорони здоров'я. Метою є підвищення обізнаності громадськості про те, яку велику роль відіграють професійні служби дезінсекції та дератизації у збереженні здоров’я населення, захисті посівів, екології та запобіганні поширенню небезпечних інфекційних захворювань.

Всесвітній день тетрісу

6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У 1984 році 6 червня радянський програміст Олексій Пажитнов вигадав комп’ютерну версію гри. Колишній співробітник Обчислювального центру Академії наук СРСР у той час працював над вирішенням набагато складнішої задачі – створення штучного інтелекту та програм розпізнавання мовлення. Перший варіант гри був написаний Олексієм Пажитновим мовою програмування Паскаль спеціально для комп’ютера «Електроніка-60».

Релігійні свята та їхня історія

День святих преподобних Висаріона та Іларіона

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6 червня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох великих подвижників – преподобного Висаріона, єгипетського чудотворця, та преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматського.

Преподобний Висаріон жив у V столітті й відзначився суворим аскетичним життям. Він мандрував пустелями, проводив дні у невпинній молитві, не мав даху над головою і за свою глибоку віру отримав від Бога дар чудотворення: міг перетворювати гірку воду на солодку та ходити по воді, мов по суші.

Преподобний Іларіон Новий жив у IX столітті в часи жорстоких іконоборчих гонінь. Будучи ігуменом Далматської обителі, він відкрито виступив проти імператора-єретика, захищаючи шанування святих ікон. За свою стійкість Іларіон зазнав тривалих катувань, ув'язнення та заслання, проте залишився вірним православній церкві до кінця своїх днів.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Дрібний дощ іде зранку – чекайте на затяжну негоду протягом кількох наступних днів;
  • сильна роса на траві на світанку – до ясного, теплого та сонячного літа;
  • птахи ховаються в гущавину дерев і замовкають – незабаром почнеться потужна злива;
  • активно цвіте шипшина – прийшло справжнє літнє тепло, холодів більше не буде.

Історичні події

  • 1654 – шведська королева Христина I зреклася свого престолу на користь двоюрідного брата Карла Густава та прийняла католицизм.
  • 1683 – в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.
  • 1762 – під час Семирічної війни британські війська розпочали облогу Гавани.
  • 1832 – початок Червневого повстання у Парижі.
  • 1882 – ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску.
  • 1925 – Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію «Chrysler».
  • 1933 – у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.
  • 1944 – у Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.
  • 1981 – зареєстровано перших хворих на СНІД.
  • 1990 – Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви.
  • 1991 – Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
  • 2017 – під час громадянської війни в Сирії почалась битва за Ракку, у ході якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угрупування «Ісламської Держави».
  • 2023 – окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС у ході російсько-української війни.

Іменини

День ангела святкують: Георгій, Іларіон, Іван, Лука, Степан, Сусанна.

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Теги: свята релігія традиції свято календар

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