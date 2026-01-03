Яке релігійне свято відзначається 4 січня 2026: традиції та молитва

Свята 4 січня в церковному календарі – Собор 70-ти святих апостолів

4 січня православна церква вшановує Собор 70-ти святих апостолів. Це свято присвячене учням Ісуса Христа, які були обрані Ним на додачу до дванадцяти найближчих апостолів для проповіді християнства по всьому світу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Собор 70-ти святих апостолів

4 січня православна церква вшановує Собор святих 70-ти апостолів, яких Господь Ісус Христос обрав, щоб посилати їх «по двоє перед Своєю особою» для благовістя у кожне місто, куди мав прийти Сам. До цього собору входять такі постаті, як євангелісти Марко та Лука, апостоли Яків (брат Господній), Тимофій, Тит та інші. Більшість із них посіли єпископські кафедри та зазнали мученицької смерті за віру в I столітті. Встановлення спільного святкування підкреслює рівність їхнього подвигу та єдність Церкви у поширенні Слова Божого. Своєю невтомною працею вони заклали потужний фундамент для християнської віри у всьому світі.

Молитви дня

О, святі апостоли Христові, ви, що були обрані Самим Господом для благовістя миру! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, зміцніть нас у вірі та подайте нам силу духу, щоб ми непохитно слідували шляхом істини. Нехай ваше заступництво стане для нас потужним захистом від усякого зла, хвороб та небезпек, а ваші настанови просвітять наші серця світлом Божественної любові. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо на деревах багато інею – влітку буде багато меду та потужний врожай зернових.

Якщо хмари пливуть проти вітру – чекайте на сильний снігопад найближчим часом.

Червоний світанок цього дня віщує потужну завірюху та вітряну погоду.

Якщо почуєте гучний спів півнів зранку – невдовзі настане відлига.

Цей день вважався вдалим для домашніх справ та підготовки господарства до великих свят, але невдалим для сварок та з'ясування стосунків.