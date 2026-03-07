Головна Країна Суспільство
Понад 5 тис. комплектів відеокамер для військових. Міноборони оголосило велику закупівлю

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Понад 5 тис. комплектів відеокамер для військових. Міноборони оголосило велику закупівлю
Поставку обладнання замовник очікує до 31 липня 2026 року
Очікувана вартість закупівлі склала майже 300 млн грн

Міністерство оборони України 5 березня оголосило тендер на закупівлю цифрових нагрудних відеокамер із програмним забезпеченням та додатковим обладнанням. Очікувана вартість склала 295,6 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник хоче купити 5525 комплектів цифрових нагрудних відеокамер підвищеної міцності з програмним забезпеченням конфігурації та активації; 706 комплектів мережевого контролера; 621 комплект станцій для заряджання цифрових нагрудних відеокамер на вісім портів; 336 комплектів док-станцій для заряджання цифрової нагрудної відеокамери на один порт; 314 комплектів станцій для заряджання в автомобілі цифрової нагрудної відеокамери і 29 комплектів док-станцій програмування з функцією зарядки на вісім портів.

Із технічних параметрів: нагрудні відеокамери повинні мати вбудовану пам’ять на 64-128 ГБ; з вбудованою акумуляторною батарею з безперервним відеозаписом протягом не менше 10 годин при найвищій якості запису; відеокамери мають витримувати температуру від мінус 20 градусів за Цельсієм до + 50 градусів за Цельсієм.

Крім того, 98 нагрудних камер повинні підтримувати LTEзв’язок (передавання відео в реальному часі).

Аукціон запланований на 17 березня. Поставку обладнання Міноборони очікує до 31 липня 2026 року.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Міноборони придбало 100 цифрових нагрудних відеокамер зі станціями для зарядки. Все обладнання обійшлося замовнику у 5,26 млн грн.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру.

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

