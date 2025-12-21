Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця

Місячний гід на січень 2026: Готуємося до Молодика і завершуємо рік з енергією Спадного Місяця

Січень 2026 року стане місяцем нових починань після свят, аналізу різдвяних підсумків та планування на перший квартал. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для нових проєктів та період спаду для відновлення.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у січні 2026 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У січні 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 1–2 січня та 19–31 січня.

(Активація та Ріст): 1–2 січня та 19–31 січня. Повня (Кульмінація): 3 січня.

(Кульмінація): 3 січня. Спадаючий Місяць (Завершення та Відпочинок): 4–17 січня.

(Завершення та Відпочинок): 4–17 січня. Молодик (Обнулення): 18 січня.

Місячний календар на січень 2026

4 січня: Повний Місяць – Час кульмінації та «Вовча Повня»

Повний Місяць (4 січня) припадає на початок року і є часом емоційного та енергетичного піка. Це період, коли стають очевидними результати новорічних планів, розпочатих наприкінці грудня. Ця січнева повня відома в західній традиції як «Вовча Повня» (Wolf Moon), що символізує голод і холод, коли вовки виють біля поселень. Не варто ініціювати щось нове. Натомість, завершуйте святковий цикл, підбивайте фінансові підсумки свят та уникайте імпульсивних рішень. Повня може викликати напругу, тому приділіть час відпочинку.

19 січня: Новий Місяць – Енергія чистого аркуша та стратегічного планування

Новий Місяць (19 січня) – ідеальний момент для обнулення після свят та ініціації свіжих, сильних задумів на весь рік. Енергія сприяє формуванню довгострокових планів. Складайте стратегічні плани на квартал, беріться за нові ділові проєкти або довгострокові інвестиції. Це найкращий час для ментального очищення та початку великих змін у способі життя.

Як спланувати січень 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (1–2 та 19–31 січня)

Два періоди зростаючого Місяця, коли будь-які починання мають найбільші шанси на успіх. Особливо потужний період припадає на другу половину місяця, ідеальний для початку робочої активності:

Кар'єра та фінанси: Ідеальний час для старту нових проєктів, укладання довгострокових договорів, інвестицій та планування бюджету на рік.

Ідеальний час для старту нових проєктів, укладання довгострокових договорів, інвестицій та планування бюджету на рік. Особистий ріст: Чудовий період для початку навчання, підписання або продовження абонементів у спортзал, планування відпустки.

Чудовий період для початку навчання, підписання або продовження абонементів у спортзал, планування відпустки. Здоров'я: Початок нових оздоровчих програм та косметичних процедур.

Час для аналізу та відпочинку (4–17 січня)

Період спадаючого Місяця – це час для аналізу, відновлення після свят та завершення розпочатого. Цей період варто присвятити звільненню від токсичних зв'язків, потужному генеральному прибиранню після свят та переоцінці цінностей. Це не найкращий час для старту чогось великого, але ідеальний для позбавлення від мотлоху та очищення організму.