Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця
Перший місяць 2026 року розпочнеться з Повні 3 січня
колаж: glavcom.ua

Місячний гід на січень 2026: Готуємося до Молодика і завершуємо рік з енергією Спадного Місяця

Січень 2026 року стане місяцем нових починань після свят, аналізу різдвяних підсумків та планування на перший квартал. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для нових проєктів та період спаду для відновлення.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у січні 2026 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У січні 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

  • Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 1–2 січня та 19–31 січня.
  • Повня (Кульмінація): 3 січня.
  • Спадаючий Місяць (Завершення та Відпочинок): 4–17 січня.
  • Молодик (Обнулення): 18 січня.

Місячний календар на січень 2026

Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця фото 1

4 січня: Повний Місяць – Час кульмінації та «Вовча Повня»

Повний Місяць (4 січня) припадає на початок року і є часом емоційного та енергетичного піка. Це період, коли стають очевидними результати новорічних планів, розпочатих наприкінці грудня. Ця січнева повня відома в західній традиції як «Вовча Повня» (Wolf Moon), що символізує голод і холод, коли вовки виють біля поселень. Не варто ініціювати щось нове. Натомість, завершуйте святковий цикл, підбивайте фінансові підсумки свят та уникайте імпульсивних рішень. Повня може викликати напругу, тому приділіть час відпочинку.

19 січня: Новий Місяць – Енергія чистого аркуша та стратегічного планування

Новий Місяць (19 січня) – ідеальний момент для обнулення після свят та ініціації свіжих, сильних задумів на весь рік. Енергія сприяє формуванню довгострокових планів. Складайте стратегічні плани на квартал, беріться за нові ділові проєкти або довгострокові інвестиції. Це найкращий час для ментального очищення та початку великих змін у способі життя.

Як спланувати січень 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (1–2 та 19–31 січня)

Два періоди зростаючого Місяця, коли будь-які починання мають найбільші шанси на успіх. Особливо потужний період припадає на другу половину місяця, ідеальний для початку робочої активності:

  • Кар'єра та фінанси: Ідеальний час для старту нових проєктів, укладання довгострокових договорів, інвестицій та планування бюджету на рік.
  • Особистий ріст: Чудовий період для початку навчання, підписання або продовження абонементів у спортзал, планування відпустки.
  • Здоров'я: Початок нових оздоровчих програм та косметичних процедур.

Час для аналізу та відпочинку (4–17 січня)

Період спадаючого Місяця – це час для аналізу, відновлення після свят та завершення розпочатого. Цей період варто присвятити звільненню від токсичних зв'язків, потужному генеральному прибиранню після свят та переоцінці цінностей. Це не найкращий час для старту чогось великого, але ідеальний для позбавлення від мотлоху та очищення організму.

Читайте також:

Теги: Планета Земля Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
16 листопада, 22:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
30 листопада, 22:00
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
9 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
13 грудня, 22:00
Активність Сонця з 21 по 22 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 листопада: якою буде сонячна активність
21 листопада, 07:07
Активність Сонця з 29 по 30 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 листопада: якою буде сонячна активність
29 листопада, 07:15

Суспільство

22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
МЗС України закликає міжнародну спільноту допомогти повернути вивезених людей з Сумщини
МЗС України закликає міжнародну спільноту допомогти повернути вивезених людей з Сумщини
Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Яке релігійне свято відзначається 22 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 грудня 2025: традиції та молитва
Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua