«Камера тортур» у СІЗО на Полтавщині: на лаві підсудних опинилися працівники ізолятора

Співробітники СІЗО тримали ув’язненого більше доби прикутим до ліжка без їжі та води

У Полтавській області до суду передано справу щодо катування ув’язненого у слідчому ізоляторі. Фігурантами провадження стали шестеро працівників установи – від начальника відділу до молодшого інспектора. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кати у погонах. 12 історій про те, за що судять правоохоронців».

За версією слідства, інцидент стався після того, як один із в’язнів поскаржився на умови утримання. У відповідь керівник відділу режиму вирішив «провчити» чоловіка.

На території медичної частини ізолятора потерпілого прикували кайданками до металевого ліжка, а ноги зв’язали мотузками. У такому стані його тримали понад добу – без їжі, води та можливості скористатися туалетом.

Слідчі встановили, що керівник відділу знав про дії підлеглих і спостерігав за тим, що відбувається через камери відеоспостереження. За даними правоохоронців, він також особисто заходив до приміщення, щоб перевірити стан ув’язненого. Коли чоловік намагався послабити мотузки, працівникам доручали затягнути їх ще сильніше.

Під час обшуків, які проводили слідчі Державне бюро розслідувань, співробітники ізолятора намагалися знищити сервери із записами камер відеоспостереження. Однак цифрові дані вдалося відновити.

Наразі всім шістьом працівникам установи повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Справу вже передано до суду.

