Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Камера тортур» у СІЗО на Полтавщині: на лаві підсудних опинилися працівники ізолятора

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Камера тортур» у СІЗО на Полтавщині: на лаві підсудних опинилися працівники ізолятора
Справа СІЗО на Полтавщині пішла до суду
колаж: glavcom.ua

Співробітники СІЗО тримали ув’язненого більше доби прикутим до ліжка без їжі та води

У Полтавській області до суду передано справу щодо катування ув’язненого у слідчому ізоляторі. Фігурантами провадження стали шестеро працівників установи – від начальника відділу до молодшого інспектора. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кати у погонах. 12 історій про те, за що судять правоохоронців».

За версією слідства, інцидент стався після того, як один із в’язнів поскаржився на умови утримання. У відповідь керівник відділу режиму вирішив «провчити» чоловіка.

На території медичної частини ізолятора потерпілого прикували кайданками до металевого ліжка, а ноги зв’язали мотузками. У такому стані його тримали понад добу – без їжі, води та можливості скористатися туалетом.

Слідчі встановили, що керівник відділу знав про дії підлеглих і спостерігав за тим, що відбувається через камери відеоспостереження. За даними правоохоронців, він також особисто заходив до приміщення, щоб перевірити стан ув’язненого. Коли чоловік намагався послабити мотузки, працівникам доручали затягнути їх ще сильніше.

Під час обшуків, які проводили слідчі Державне бюро розслідувань, співробітники ізолятора намагалися знищити сервери із записами камер відеоспостереження. Однак цифрові дані вдалося відновити.

Наразі всім шістьом працівникам установи повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Справу вже передано до суду.

Раніше «Главком» писав, Верховний Суд України виніс остаточний вирок у справі про зґвалтування жінки правоохоронцями в Кагарлику. Покарання – 11 років ув'язнення, залишилося в силі. 

Читайте також:

Теги: вирок СІЗО Полтавщина знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Вчора, 18:41
Правоохоронці стверджують, що 72-річний уродженець Донеччини атакував співмешканців молотком та сокирою
Криваве побоїще на Рівненщині: у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п’яти переселенців
2 березня, 15:20
Ірина і Володимир Мущири. Пів року тому подружжя приїхало з Межової на Дніпропетровщині
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
1 березня, 20:15
На об’єкті триває пожежа
Окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині
20 лютого, 10:39
Підозрюваного затримали, під час обшуку у нього вилучили фото та відео за участі дітей
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
18 лютого, 13:48
На Хмельниччині до суду передано справу 48-річного чоловіка, який з 2017 року вчиняв насильство над малолітньою дитиною
Жителю Хмельниччини загрожує довічне за зґвалтування 8-річної доньки співмешканки
17 лютого, 15:34
У ДСНС закликали українців перевіряти інформацію в офіційних джерелах
ДСНС спростувала чутки про масові отруєння чадним газом на Полтавщині
9 лютого, 15:45
Сергія в РФ незаконно засудили до довічного ув'язнення
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
8 лютого, 15:28
Суд вирішив, що виправлення чоловіка неможливе без ізоляції від суспільства
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд
7 лютого, 20:15

Суспільство

«Камера тортур» у СІЗО на Полтавщині: на лаві підсудних опинилися працівники ізолятора
«Камера тортур» у СІЗО на Полтавщині: на лаві підсудних опинилися працівники ізолятора
У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря
У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря
В Україні без опадів: прогноз погоди на 7 березня 2026
В Україні без опадів: прогноз погоди на 7 березня 2026
«Укрзалізниця» змінює маршрути низки поїздів через масовану атаку РФ
«Укрзалізниця» змінює маршрути низки поїздів через масовану атаку РФ
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua