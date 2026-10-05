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Яке релігійне свято відзначається 6 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 6 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 6 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Фоми

6 жовтня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола Фоми, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Це свято присвячене життю та місіонерській діяльності апостола, який увійшов в історію як «Хома невіруючий», але став символом глибокого навернення до віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Фоми

Яке релігійне свято відзначається 6 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

6 жовтня віряни згадують святого апостола Фому. Його життя стало важливим уроком про перехід від сумніву до непохитної віри. Згідно з Євангелієм, Фома не повірив звістці про Воскресіння Христа, доки сам не побачив воскреслого Спасителя і не торкнувся Його ран. Після того, як він особисто переконався у диві, його віра стала надзвичайно міцною.

Після зішестя Святого Духа апостол Фома вирушив на проповідь. Перекази свідчать, що він поширював християнство у багатьох східних країнах, включаючи Індію, де його місія була особливо успішною. За свою віру і проповіді він був схоплений і засуджений. Апостол Фома прийняв мученицьку смерть, будучи проколотий списами. Святий Фома вважається покровителем будівельників, архітекторів та людей, що працюють із землею.

Молитви дня

О, святий апостоле Христовий Фомо! Ти, що від сумнівів перейшов до істинної та міцної віри, моли Христа Бога, щоб і нам, грішним, подав тверде стояння у вірі та допомогу в нашому невірстві та малодушності. Зміцни нас у любові до Бога і ближнього, надихни на справи милосердя і подай нам мужність у всіх випробуваннях.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на дубі багато жолудів – зима буде теплою.
  • Якщо цього дня немає вітру, то зима буде холодною і сніжною.
  • Якщо перший сніг випав цього дня, то літо наступного року буде врожайним.
  • Якщо стоїть ясна і сонячна погода – суттєвих змін погоди найближчим часом не очікується.

Що не можна робити

  • Не сваритися, лихословити та конфліктувати.
  • Не пліткувати й обговорювати інших.
  • Не заздрити та бажати комусь зла.
  • Не відмовляти в допомозі.
  • Не починати важливих справ без нагальної потреби.
  • Не бути марнотратними.

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Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

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