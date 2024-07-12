Які будинки найбільш стійкі до ракетних ударів? Рейтинг від архітектора

Правило двох стін для деяких будівель актуальне лише частково, тож важливо знати кілька додаткових нюансів

Більшість українців не мають удома власних укриттів. Зазвичай можна піти в найближче бомбосховище, яке є поруч із помешканням, але це не завжди вихід, особливо під час атаки балістичними ракетами, коли сховатися треба максимально швидко. У таких випадках потрібно знати, де у власному помешканні найбезечніше місце. Архітектор Олег Гречух розповів у коментарі «Освіторії», які типи будинків найбільш стійкі до ракетних атак і де в них шукати сховок.

Насамперед фахівеь зауважив, що жоден будинок не захистить вас так, як спеціально обладнане укриття, бомбосховище, паркінг або метро. Та навіть якщо обрати монолітно-каркасні чи цегляні будинки, які вважають найбільш стійкими, шанси на виживання будуть низькі, якщо в будівлю влучить бойова частина ракети. Проте мінімізувати ризики все-таки можна. До прикладу, ви можете перейти в місце, максимально наближене до середини будинку та подалі від зовнішніх стін.

Цегляні будинки (сталінки)

Для них характерні високі стелі, широкі підвіконня та товсті стіни. Ці цегляні будинки мають бетонне або дерев’яне перекриття. Ще одна характерна ознака сталінок – наявність бомбосховища. Архітектор дав оцінку стійкості 2/4.

Найбезпечніші місця в будинку: поруч із несучою стіною. Найчастіше це дверний проріз у такій масивній стіні, товщиною приблизно 50 см.

Слабке місце будинку – це перекриття. Особливо нестійкими є дерев’яні перекриття ранніх сталінок. Також наявність дерев’яних перекриттів підвищує ризик пожежі в будинку після влучання.

Цегляні та панельні будинки (хрущовки)

Про високу якість таких будинків не йдеться, оскільки їхнє покликання – розселити якомога більшу кількість людей. До 1960-х їх будували, переважно, із цегли, а потім у будівництві використовували панелі. Саме через це, як і в будинках панельного типу, тут високий ризик лавиноподібного обвалу будинку. Оцінка стійкості: 2/4

Найбезпечніші місця в будинку: середні поверхи, місце, де можна заховатись між двох стін.

Слабкий бік будинку – місця з’єднання панелей та брак сховищ – у хрущовках їх просто не будували, а підвали були, скоріше, винятком. До того ж у підвалах хрущовок панельного типу будівництва теж небезпечно через можливість обвалу.

Панельні будинки

Приблизні дати будівництва: 1970-1980-ті роки. Панелі використовувались у будівництві таких осель для здешевлення та спрощення самого процесу зведення будинків. Панельки будувались недбало, швидко, на серйозні навантаження зовсім не розраховані. Оцінка стійкості 1/4.

Безпечних місць у панельці насправді немає. Але шанси на життя вищі, якщо скористатись правилом двох стін чи вийти в коридор між квартирами.

Слабкі місця будинку; місця з’єднання панелей, брак сховищ, підвали – вони стануть пасткою, якщо станеться обвал. Якщо пошкоджуються нижні панелі такого будинку – відбувається ефект карткового будиночка і споруда «складається». Панельні конструкції падають одночасно, адже руйнується головна опора та бічні стіни.

Кооперативні будинки

Приблизні дати будівництва: 1980-1990-ті роки. Для будівництва цих типів споруд найчастіше використовували силікатну цеглу. Вони стійкіші, аніж будинки панельного типу, але до безпекових параметрів монолітно-каркасних будівель не дотягують. Оцінка стійкісті: 2/4

Найбезпечніші місця в будинку: середня частина будинку, місце, де ви можете сховатися між двох стін.

Слабкі місця будинку; підвали замість сховища.

Цегляні будинки

Приблизні дати будівництва: 2000-2010-ті роки. Із початку нульових та протягом наступного десятиліття в Україні будують багатоповерхівки переважно із цегли. Звісно, це набагато кращий варіант, аніж «панельки», проте їхня стійкість не на високому рівні. Оцінка стійкісті: 2/4

Найбезпечніші місця в будинку: місце, де можна сховатись між двох стін, дверні отвори, передпокій, коридор: під час балістичної атаки необхідно швидко дістатись углиб будинку.

Слабкі місця будинку: підвали замість сховища.

Монолітно-каркасні будинки

Монолітно-каркасні будинки, на відміну від панельних, ніколи не складуться, як картковий будиночок. Їхній плюс – багато зв’язків між елементами. Навіть зазнавши серйозного удару, така споруда, найімовірніше, вистоїть. До того ж, часто поруч із монолітно-каркасними багатоповерхівками є паркінг, який вважається достатньо хорошим укриттям. Оцінка стійкісті: 4/4

Найбезпечніші місця в будинку: там, де немає вікон та є дві стіни, сходовий майданчик – той, що поруч із ліфтом.

Слабкі місця будинку: підвали замість сховищ, якщо поруч немає паркінгу.

Втім, зауважує експерт, монолітні будинки міцніші, але не за рахунок праці талановитих інженерів, а за рахунок надвеликої кількості запасного й непотрібного матеріалу, з якого можна збудувати цілих два будинки.

Нагадаємо, що в Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній із місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко у коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.