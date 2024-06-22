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РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
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РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і поранені
Удар РФ припав на щільну житлову забудову
фото ілюстративне

За попередніми даними, ворог завдав по місту чотирьох ударів керованими авіабомбами

Російські війська атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову. Унаслідок цього на місці є загиблі та поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спершу стало відомо про вибухи в місті. За попередніми даними, ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, влучання зафіксували в районі щільної житлової забудови Харкова. Пізніше він повідомив, що ворог поцілив у житловий будинок. Внаслідок цього на місці є поранені й загиблі.

За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, зигинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває.

Нагадаємо, 19  червня російські окупаційні війська завдали удару по  Харкову, у місті пролунав вибух. 

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Теги: поранення ворог Олег Синєгубов будинок Харків

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