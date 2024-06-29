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У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
Зеленський заявив, що обов’язково Росія відповідатиме за терор проти України
фото: скріншот з відео

«Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали. Про це він сказав у своєму зверненні наприкінці 857-го дня війни.

«Всім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Все робиться, щоб з’ясувати всі обставини, всі деталі. Обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей», – прокоментував Зеленський події у Дніпрі.

Також очільник України розповів, що дуже довго країна працювала заради звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 17-му та 18-му роках.

«Нарешті наші люди вдома. Десять цивільних. На тижні звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей. І маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних. Усіх. Я дякую нашій команді, яка займається обмінами. Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко – дякую. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня. Ми працюємо далі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що вчора росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

До слова, вчора, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял. 

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Теги: Володимир Зеленський Дніпро війна росія ракета ракетна атака Україна

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