Сили оборони вперше атакували Курську область РФ за допомогою Himars

22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ Himars по Курській області РФ

Росіяни заявляють, що обидві ракети нібито були збиті, проте уламками частково зруйнувала будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі

Сили оборони України вперше атакували Курську область РФ із РСЗВ Himars. Про це пише видання Astra.

Так, джерела заявили, що 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ Himars по Курській області РФ. Було атаковано селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми у Біловському районі.

«Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувала будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено два автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Після атаки місцеві казали, що у них зникло світло. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України атакували пункт управління мотострілецького полку на території Білгородській області РФ.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 21 червня знищили місце зберігання «шахедів» і супутню інфраструктуру в Краснодарському краї РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.