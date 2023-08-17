На в’їзді у Київ затримано росіянина з написом «Слава Україні» у паспорті (фото)

Прикордонники виявили у паспорті громадянина РФ напис «Слава Україні» та намальоване серце

Росіянин перевищив термін перебування в Україні

Днями військовослужбовці Держприкордонслужби на в’їзді у Київ зупинили громадянина Росії. Прикордонники з’ясували, що росіянин 1994 року народження в’їхав в Україну перед початком широкомасштабного вторгнення РФ та перевищив термін перебування в нашій країні.

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Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, у розмові чоловік розповів, що повертатися в Росію не бажає, бо до війни ставиться вкрай негативно.

Під час перевірки його закордонного російського паспорта прикордонники виявили напис «Слава Україні» та намальоване серце.

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Для подальшої перевірки особу передали співробітникам Нацполіції з подальшим доставленням до органу ДМСУ.