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    Кабмін ухвалив рішення про нове професійне свято

    Щорічна подія матиме на меті популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство
    В Україні планують затвердити професійне свято виноградарів, виноробів та садівників, яке відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Проект рішення був розроблений Мінагрополітики за ініціативи галузевих об’єднань та асоціацій. Професійне свято покликане вшановувати працівників
    • Сьогодні, 17:18
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    Щорічна подія матиме на меті популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство

    В Україні планують затвердити професійне свято виноградарів, виноробів та садівників, яке відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Проект рішення був розроблений Мінагрополітики за ініціативи галузевих об’єднань та асоціацій.

    Професійне свято покликане вшановувати працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, відзначати їх досягнення та популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство.

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    Так, на сьогодні площі плодово-ягідних насаджень та виноградників складають майже 270 тисяч гектарів (1% від площі с/г угідь). При цьому виробництво фруктів та винограду фактично забезпечує 1 постійне та декілька сезонних робочих місць на 1 гектар насаджень.

    Таким чином, у садівництві, виноградарстві та виноробстві працює велика кількість українців, завдяки яким ці галузі забезпечують значні надходження до бюджетів різних рівнів, сприяють розвитку сільських територій та збільшують експортний потенціал.

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