Кабмін ухвалив рішення про нове професійне свято
- Сьогодні, 17:18
-
Розсилка
Щорічна подія матиме на меті популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство
В Україні планують затвердити професійне свято виноградарів, виноробів та садівників, яке відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Проект рішення був розроблений Мінагрополітики за ініціативи галузевих об’єднань та асоціацій.
Професійне свято покликане вшановувати працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, відзначати їх досягнення та популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство.
Так, на сьогодні площі плодово-ягідних насаджень та виноградників складають майже 270 тисяч гектарів (1% від площі с/г угідь). При цьому виробництво фруктів та винограду фактично забезпечує 1 постійне та декілька сезонних робочих місць на 1 гектар насаджень.
Таким чином, у садівництві, виноградарстві та виноробстві працює велика кількість українців, завдяки яким ці галузі забезпечують значні надходження до бюджетів різних рівнів, сприяють розвитку сільських територій та збільшують експортний потенціал.
Читайте також: Це треба бачити. Топ найяскравіших подій 2018 року.