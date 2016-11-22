Кабмін ухвалив рішення про нове професійне свято

Щорічна подія матиме на меті популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство

В Україні планують затвердити професійне свято виноградарів, виноробів та садівників, яке відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Проект рішення був розроблений Мінагрополітики за ініціативи галузевих об’єднань та асоціацій. Професійне свято покликане вшановувати працівників



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Щорічна подія матиме на меті популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство

В Україні планують затвердити професійне свято виноградарів, виноробів та садівників, яке відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Проект рішення був розроблений Мінагрополітики за ініціативи галузевих об’єднань та асоціацій.

Професійне свято покликане вшановувати працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, відзначати їх досягнення та популяризувати українське садівництво, виноградарство та виноробство.

Так, на сьогодні площі плодово-ягідних насаджень та виноградників складають майже 270 тисяч гектарів (1% від площі с/г угідь). При цьому виробництво фруктів та винограду фактично забезпечує 1 постійне та декілька сезонних робочих місць на 1 гектар насаджень.

Таким чином, у садівництві, виноградарстві та виноробстві працює велика кількість українців, завдяки яким ці галузі забезпечують значні надходження до бюджетів різних рівнів, сприяють розвитку сільських територій та збільшують експортний потенціал.

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