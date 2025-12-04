Головна Світ Політика
МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери
Туреччина не вітає удари по танкерах у Чорному морі
Анкара закликає припинити удари по цивільних суднах у Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало дипломатів України та РФ через удари по танкерах у Чорному морі, наголосивши, що такі атаки небезпечні для цивільного судноплавства та життя людей і закликавши зберегти регіон мирним. Про це повідомляє A Haber.

Голова комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив, що перенесення війни, особливо на цивільні перевезення в Чорному морі, «викликає серйозну стурбованість».

«Поширення бойових дій на виняткову економічну зону нашої країни неприпустимо. Такі атаки вкрай небезпечні для морського руху, а також для безпеки життя і майна всіх прибережних країн. З цього приводу ведуться необхідні контакти з відповідними сторонами. Важливо, щоб Чорне море залишалося зоною миру для всіх прибережних країн», – додав він.

Туреччина продовжує докладати зусиль і робити внесок, щоб обидві сторони, що воюють, зустрілися за столом переговорів і було досягнуто режиму припинення вогню та миру, який буде прийнятним для обох країн, запевнив Октай.

Біля узбережжя Лівії вибухнув нафтовий танкер Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів. Наразі Vilamoura буксирують до Греції, де після прибуття фахівці оцінять масштаб пошкоджень. Речник компанії TMS Tankers розповів, що внаслідок вибуху до судна почала проникати вода, через що було затоплено машинне відділення. Причини вибуху поки що невідомі.

Нагадаємо, що Служба безпеки заявили, що жодного дрона Sea Baby в Чорному морі не було втрачено. Усі безпілотники продовжують виконувати бойові завдання. Правоохоронці наголосили, що операції здійснюються у межах визначених районів та спрямовані на ураження виключно законних цілей РФ. 

Російський десантний корабель «Олександр Шабалін» кілька днів перебував у данських водах поблизу острова Лангеланд з вимкненою системою автоматичного стеження (AIS). Це сталося у той самий час, коли критична інфраструктура Данії зазнавала ударів безпілотників, що спричинило закриття повітряного простору над Копенгагеном і створило «хаос дронів».

