Україна приєдналася до Об’єднаних експедиційних сил: що зміниться

Вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання

Відповідний меморандум підписали міністри оборони, що стало історичним кроком для коаліції 10 північноєвропейських країн

Україна вперше в історії Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF) отримала статус «Розширеного партнерства». Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний міністрами оборони країн-членів JEF. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністра оборони України Дениса Шмигаля за результатами засідання міністрів оборони країн JEF.

Україна стала першою державою, яка не є членом Об’єднаних експедиційних сил, що отримала такий високий статус партнерства.

Денис Шмигаль висловив вдячність Міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку за організацію зустрічі та Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення та лідерство.

JEF – це коаліція, створена Великою Британією у 2015 році за участі дев'яти північноєвропейських країн: Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Україна здатна посилити JEF, ділячись унікальним бойовим досвідом у ключових сферах, зокрема у протидії гібридній агресії, застосуванні сил ППО, використанні дронів, захисту національної інфраструктури та веденню дальніх ударів.

Україна також планує активну участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної взаємосумісності та готовності діяти спільно в кризових ситуаціях.

Україна готова робити свій внесок через спільні навчання, інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості. У свою чергу, Київ очікує від партнерів доступу до європейських технологій та виробничих потужностей, на базі яких можна налагодити спільне виробництво.

Міністр оборони наголосив, що спільними зусиллями можливо «стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь».

