Легендарному ДВРЗ прийшов кінець? Член наглядової ради «Укрзалізниці» зробив прозорий натяк

Сергій Лещенко: «Потреби в такій кількості вагоноремонтних заводів більше не буде»

Член Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко натякнув на можливу оптимізацію та навіть закриття легендарного Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) в рамках структурних змін у компанії. Про це соратник президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтерв'ю «Главкому», відповідаючи на питання щодо кадрових проблем та необхідності оптимізації підприємств «Укрзалізниці».

Лещенко повідомив, що у компанії є дефіцит робочих професій, адже 15 тис. співробітників «Укрзалізниці» захищають Україну на фронті. Однак у складі «Укрзалізниці» є певні підприємства, які потребують оптимізації.

«Рівень вантажообігу все одно буде падати, і потреби в такій кількості, наприклад, вагоноремонтних заводів більше не буде. Роботу того самого Дарницького вагоноремонтного заводу, який є нашим символом і легендою, можна виконувати силами інших заводів», – пояснив Лещенко.

За словами члена наглядової ради «Укрзалізниці», наразі опрацьовуються різні моделі того, як оптимізувати структуру компанії з огляду на те, що змінюється Україна і світ навколо.

Дарницький ВРЗ будувався у 1934-1937 роках, але почав працювати вже у серпні-вересні 1935 року; тоді ж відремонтовано та відправлено в експлуатацію перші вагони. Після завершення будівництва виробнича потужність заводу становила ремонт 6000 вантажних вагонів на рік. Ремонтувались вагони різних типів: від 25-тонних критих до 50-тонних платформ, снігоочисні машини, рефрижератори.

З початку 1990-х років завдання з ремонту вантажних вагонів зменшилося майже у п'ять разів. Чисельність працюючих скоротилася майже вдвічі.

У 1993-1994 роках на заводі освоєно капремонт хопер-дозаторів, у 1997 році – капітально-відновний ремонт напіввагонів з продовженням терміну служби та капітально-відновний ремонт кузовів електропоїздів ЕР2, а з 2000 року – капітальний ремонт думпкарів, для чого були створені відповідні виробничі потужності.

Уранці 5 червня 2022 року Росія обстріляла завод чотирма крилатими ракетами. Зруйновано три цехи: ковальський, інструментальний та деревообробний. Міністерство оборони РФ заявили, що «знищено поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та іншу бронетехніку». Однак, за заявою голови «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, там стояли лише піввагони та зерновози. Військової техніки не знайшли й журналісти, які оглянули територію заводу.