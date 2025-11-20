Головна Київ Новини
Легендарному ДВРЗ прийшов кінець? Член наглядової ради «Укрзалізниці» зробив прозорий натяк

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Легендарному ДВРЗ прийшов кінець? Член наглядової ради «Укрзалізниці» зробив прозорий натяк
Дарницький ВРЗ було збудовано у 1934-1937 роках
фото: КМДА

Сергій Лещенко: «Потреби в такій кількості вагоноремонтних заводів більше не буде»

Член Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко натякнув на можливу оптимізацію та навіть закриття легендарного Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) в рамках структурних змін у компанії. Про це соратник президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтерв'ю «Главкому», відповідаючи на питання щодо кадрових проблем та необхідності оптимізації підприємств «Укрзалізниці». 

Лещенко повідомив, що у компанії є дефіцит робочих професій, адже 15 тис. співробітників «Укрзалізниці» захищають Україну на фронті.  Однак у складі «Укрзалізниці» є певні підприємства, які потребують оптимізації.

«Рівень вантажообігу все одно буде падати, і потреби в такій кількості, наприклад, вагоноремонтних заводів більше не буде. Роботу того самого Дарницького вагоноремонтного заводу, який є нашим символом і легендою, можна виконувати силами інших заводів», – пояснив Лещенко. 

За словами члена наглядової ради «Укрзалізниці», наразі опрацьовуються різні моделі того, як оптимізувати структуру компанії з огляду на те, що змінюється Україна і світ навколо.

Дарницький ВРЗ будувався у 1934-1937 роках, але почав працювати вже у серпні-вересні 1935 року; тоді ж відремонтовано та відправлено в експлуатацію перші вагони. Після завершення будівництва виробнича потужність заводу становила ремонт 6000 вантажних вагонів на рік. Ремонтувались вагони різних типів: від 25-тонних критих до 50-тонних платформ, снігоочисні машини, рефрижератори. 

З початку 1990-х років завдання з ремонту вантажних вагонів зменшилося майже у п'ять разів. Чисельність працюючих скоротилася майже вдвічі. 

У 1993-1994 роках на заводі освоєно капремонт хопер-дозаторів, у 1997 році – капітально-відновний ремонт напіввагонів з продовженням терміну служби та капітально-відновний ремонт кузовів електропоїздів ЕР2, а з 2000 року – капітальний ремонт думпкарів, для чого були створені відповідні виробничі потужності.

Уранці 5 червня 2022 року Росія обстріляла завод чотирма крилатими ракетами. Зруйновано три цехи: ковальський, інструментальний та деревообробний. Міністерство оборони РФ заявили, що «знищено поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та іншу бронетехніку». Однак, за заявою голови «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, там стояли лише піввагони та зерновози. Військової техніки не знайшли й журналісти, які оглянули територію заводу.

Теги: Сергій Лещенко Київ Укрзалізниця Україна

