«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака

Нардеп Юрій Камельчук стверджує, що після звільнення Андрія Єрмака загальна атмосфера у «Слузі народу» стала позитивніша

У понеділок, 1 грудня, відбудеться зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Кабміном, на якій будуть обговорювати бюджетні та кадрові питання. Як інформує «Главком», про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, після звільнення Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента загальна атмосфера у «Слузі народу» стала позитивніша.

«Усі розуміють, що якісь зміни таки будуть. Плюс ми ж розуміємо всією країною, не тільки фракцією, який іміджевий удар був по країні, як сприймається в міжнародному суспільстві Україна і керівництво України після плівок Міндіча», – сказав нардеп.

Камельчук зазначив, що перші сигнали про якісь зміни можна буде зрозуміти із завтрашньої зустрічі між фракцією і Кабміном, де будуть обговорюватися бюджетні та кадрові питання.

Нардеп також зауважив, що важливо буде почути реакцію голів комітетів, які піднімають важливі соціальні та військові питання.

«Якщо вони скажуть, що блокування тих питань, які довго не розглядалися з якихось незрозумілих причин, припинилося, можна говорити про більшу суб’єктність Верховної Ради», – пояснив він.

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера.

Колишній очільник Банкової разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Мета поїздки – узгодити позиції США та України перед візитом Віткоффа і Кушнера до Москви.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака «поставила переговори під питання», але це не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ та подав у відставку.