Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
1 грудня відбудеться зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Кабміном
фото з відкритих джерел

Нардеп Юрій Камельчук стверджує, що після звільнення Андрія Єрмака загальна атмосфера у «Слузі народу» стала позитивніша

У понеділок, 1 грудня, відбудеться зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Кабміном, на якій будуть обговорювати бюджетні та кадрові питання. Як інформує «Главком», про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, після звільнення Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента загальна атмосфера у «Слузі народу» стала позитивніша.

«Усі розуміють, що якісь зміни таки будуть. Плюс ми ж розуміємо всією країною, не тільки фракцією, який іміджевий удар був по країні, як сприймається в міжнародному суспільстві Україна і керівництво України після плівок Міндіча», – сказав нардеп.

Камельчук зазначив, що перші сигнали про якісь зміни можна буде зрозуміти із завтрашньої зустрічі між фракцією і Кабміном, де будуть обговорюватися бюджетні та кадрові питання.

Нардеп також зауважив, що важливо буде почути реакцію голів комітетів, які піднімають важливі соціальні та військові питання.

«Якщо вони скажуть, що блокування тих питань, які довго не розглядалися з якихось незрозумілих причин, припинилося, можна говорити про більшу суб’єктність Верховної Ради», – пояснив він.

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

Колишній очільник Банкової разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Мета поїздки – узгодити позиції США та України перед візитом Віткоффа і Кушнера до Москви.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака «поставила переговори під питання», але це не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ та подав у відставку.

Читайте також:

Теги: депутат Україна звільнення Андрій Єрмак партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
27 листопада, 13:38
Зеленський наголосив на важливості поточної дипломатичної активності
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
23 листопада, 14:02
Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
Кремль інтенсифікує агітацію, щоб Україна здала критичні території у Донецькій області
Аналітики ISW спрогнозували, скільки Москві знадобиться часу на захоплення Донбасу
22 листопада, 15:58
Україна, як очікується, піде на поступки Росії у рамках нового мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
22 листопада, 09:35
Сьогодні Азербайджан та Карабах знаходиться у складній фазі післяконфліктного відновлення
Уроки Карабаху для української Перемоги
8 листопада, 20:35
За словами Свириденко, уряд вже знайшов 1,36 млрд євро з потрібних 1,9 млрд на закупівлю газу для підготовки до зими
«Уряд робить все можливе». Прем’єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону
4 листопада, 09:15
Дика тварина гуляла у парку «Наталка»
На Оболоні посеред парку гуляв дикий кабан (відео)
3 листопада, 09:57
Більшість українців пережили втрату близьких, житла, роботи або бізнесу
Соціолог одним словом оцінив нинішній стан українського суспільства
2 листопада, 13:11

Політика

«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву
У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо досягнення миру
У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо досягнення миру
Маркарова стала радником президента з питань інвестицій та відновлення
Маркарова стала радником президента з питань інвестицій та відновлення
Україна синхронізувала санкції з США та вдарила по «Роснєфті» і «Лукойлу» – Зеленський
Україна синхронізувала санкції з США та вдарила по «Роснєфті» і «Лукойлу» – Зеленський
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді – Reuters
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді – Reuters

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua