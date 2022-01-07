Кива хоче стягнути 2 млн грн моральної шкоди з журналіста-розслідувача Бігуса

Політик просить суд визнати недостовірною інформацію про золоті злитки та великі суми готівки, які нібито знайдені у нього під час обшуку.

Одіозний нардеп пішов до суду захищати свою честь, гідність та ділову репутацію

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива вимагає спростування поширеної недостовірної інформації журналістом-розслідувачем Денисом Бігусом, а тому подав на нього до вінницького суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Вінницького районного суду від 30 грудня.

Політик просить суд визнати недостовірною інформацію, яка 1 грудня 2021 року вийшла на Youtube-каналі Bihus.info під назвою «Що знайшли на обшуку в Киви? Золото, вагон кешу і картини». Зокрема, у сюжеті йшлося про золоті злитки та великі суми готівки, нібито знайдені у Киви під час обшуку.

«Джерела сказали нам, що під час обшуку Киви знайшли готівку понад мільйон сто тисяч гривень і близько пів мільйона доларів в будинку і понад триста тисяч гривень в автомобілі, ну це очевидно на дорожні витрати на заправку на хто дог на жуйку, і так далі», – зазначалося у спірному відеосюжеті проєкту Bihus.info.

На думку Киви, цей сюжет завдав йому репутаційних втрат і він хоче стягнути з Дениса Бігуса через суд 2 млн грн компенсації за моральну шкоду.

Наразі Вінницький районний суд скерував цю справу на розгляд Вінницького міського суду, оскільки відповідач зареєстрований на території міста Вінниці.

Варто наголосити, що 2 грудня (наступного дня після виходу розслідування) Денис Бігус спростував інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку. Відповідну заяву журналіст опублікував на YouTube.

«Це відео – це пояснення, які стосуються останнього блогу за результатами обшуку в Києві. Це коротке відео, оскільки, коли ти налажав, то так і кажеш. Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати», – пояснив розслідувач.

Журналіст також перепросив у аудиторії та інших ЗМІ, які поширили цю новину.